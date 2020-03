Jak vnímáte situaci a zákaz vycházení ven?

Luděk Kovačík (LK): My jsme tréninky už na konci týdne zrušili. Hlavní je, ať jsou lidi zdraví, všechno ostatní jde teď stranou.

Michal Lovětínský (LK): Je to správné. V této době, když se to takhle rychle šíří, to kvituji. My jsme ty tréninky zrušili a uvidíme, co se bude dít dál.

Michal Kadlec (MK): V této chvíli to je správné. Ta opatření jsou taková, a my se tím musíme řídit, je to dobrá věc. Je potřeba se toho co nejdříve zbavit, aby se to vrátilo do normálních kolejí.

Jak se mohou hráči udržovat?

LK: To nevím, to musí sami podle sebe. Nechávám to na nich všechno, už týden jsem je neviděl, je to složitá situace.

ML: Moc ne. To je taková dovolená v přípravě, nedá se nic dělat. Musí to být, mají to všichni. My nebrečíme.

MK: Tento týden mají kluci individuální program. Budeme onlajn v kontaktu, hráči dostanou plány, které by by měli plnit. Uvidíme, co příští týden, třeba už budeme moct začít trénovat.

Myslíte si, že se sezona dohraje?

LK: Jestli by se mělo začít až koncem dubna, tak si nedovedu představit, že by se dohrála. Teď nám nezbývá nic jiného než čekat a být trpěliví. Pak by nebylo možná od věci zahrát si mezi sebou týmy z Vysočiny alespoň nějaký turnaj, odehrát nějaké přáteláky.

ML: To je těžká otázka. Nevím. Myslím, že to bude problém. Liga se myslí dohraje, a pak bude problém ohledně sestupů a postupů. Ale to bude otázka na činovníky.

MK: Těžko říci. Nevíme, jak dlouhá pauza bude. V profi soutěží se tam dá víc zápasů během týdne, tam jsou ty varianty lepší. U amatérských soutěží je to ale těžší, ty termíny v týdnu jsou složité. Jsem na to sám zvědavý.

Měla by se sezona zrušit a výsledky anulovat, nebo ponechat a vyhlásit postupující a sestupující?

LK: Kdybychom byli první, tak řeknu ponechat. (smích) Ale asi by to bylo nespravedlivé, takhle to ukončit a nechat to být. Je to těžké.

ML: Je to asi věc názorů a lidí, kteří tam budou sedět. Já budu určitě zaujatý, protože my bychom po půlce sezony sestoupili, takže pro nás by bylo lepší, aby se anulovaly. Ti na postupových místech by určitě zase chtěli ty výsledky nechat.

MK: Je to otázka jednání lidí, kteří o tom rozhodují. Půl soutěže je odehrané, takže variant je několik.