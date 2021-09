„Obrany obou týmů příliš nefungují, góly určitě budou padat, snad jich dáme více my. Každý bod po dobrém výkonu pro nás bude cenný,“ dodal Votava.

Klub z Jihlavska navíc nezáří ani v defenzivě. „V tom je mezi oběma kluby docela rozdíl. Zatímco Ždírec své zápasy prohrál o jednu či dvě branky, my o pět či šest. Defenzivu mají daleko lepší než my,“ uznal lodivod Polné.

Bude to bitva jako řemen. V letošním ročníku moravskoslezské divize D se totiž fotbalistům Polné ani Ždírce nad Doubravou vůbec nedaří. Kteří z nich budou po nedělním vzájemném utkání spokojenější?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.