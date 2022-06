Měl by se okamžitě stát jedním z tahounů mladého mančaftu. Záložník Jan Nedvěd bude po třech letech opět oblékat dres svého mateřského klubu. „Žďár by se měl v divizi pohybovat na úplně jiných příčkách, než byl nyní,“ neskrýval své ambice devětadvacetiletý středopolař.

V létě roku 2019 odešel Nedvěd ze Žďáru do třetiligových Rosic, jejichž dres po roce vyměnil za Velké Meziříčí. Tedy další celek, působící v Moravskoslezské fotbalové lize. A zde se mu docela dařilo, protože jestli je něco velkým kladem vytáhlého leváka, je to především jeho univerzálnost.

Však také trenér Meziříčí nebyl příliš nadšený, že o stabilního člena základní sestavy přichází. „Honza byl naším jediným levonohým hráčem do ofenzivy. Hlavně při standardkách byl velice platný. Navíc měl na jaře hodně slušnou formu,“ mrzelo Jana Šimáčka.

Prvotním důvodem, proč se Nedvěd vrací do města, v němž trvale žije, byla pracovní zaneprázdněnost. „Tréninky v Meziříčí začínají už v pět hodin. To znamenalo, že jsem ihned po práci sedl do auta a zamířil rovnou na trénink. Domů jsem se tak dostal až večer,“ popisoval.

Jinak by jej třetí liga stále lákala. „Nebudu zastírat, je to o dost kvalitnější soutěž než divize. Nebýt té časové náročnosti, možná bych v Meziříčí ještě zůstal,“ přiznal.

Svoji roli v Nedvědově návratu do Žďáru nad Sázavou však sehrál ještě jeden faktor. „S kluky ze Žďáru jsem byl prakticky neustále v kontaktu. Několikrát mě přemlouvali, abych se vrátil a pomohl jim. Jelikož ze Žďáru pocházím a celý život tady žiji, není mi jedno, jak tady bude fotbal vypadat,“ přemítal.

V uplynulé sezoně obsadil FC Žďas v tabulce moravskoslezské divize D až jedenácté místo. Dlouhou dobu navíc neměl jistotu setrvání v soutěži i pro další ročník.

To by chtěl navrátilec do klubu změnit. „Žďár by se měl v divizi pohybovat na úplně jiných příčkách, než byl nyní. Z Nového Města se vrací také stoper Tomáš Trojánek, další posily ještě možná dorazí. Kádr tu není špatný, ale mladým hráčům chybí zkušenosti. To je velký rozdíl třeba oproti Velkému Meziříčí,“ porovnal.

Ve staronovém působišti se zkušený záložník těší také na partu v kabině. „Kluky dobře znám a už se do kabiny moc těším. Věřím, že se nám hned od prvních zápasů začne dařit,“ vyslovil své přání Nedvěd.