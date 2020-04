Před týdnem vyšla zpráva o tom, že soutěže od třetí ligy níže se nedohrají a jejich výsledky se tedy anulují. Jak na toto rozhodnutí Fotbalové asociace reagoval trenér divizní Staré Říše Luděk Kovačík? „Zdraví je přednější, já to chápu, protože je to výjimečné. Kdyby vám onemocnělo pět šest hráčů, bylo by těžké to dohrát. Byla by to katastrofa. V našich soutěžích navíc nejde o tolik,“ říká kouč po podzimu pátého celku divize D.

Ke čtyřiadvaceti bodům už staroříšští fotbalisté žádné body nepřidají. A protože k sestupem ohroženým příčkám i těm postupovým bylo daleko, nepřišel klub z Jihlavska o tolik. „Je mi jasné, že mužstva na prvních místech budou naštvaná, a ty na posledních naopak spokojená, ale nedá se nic dělat. Nám to tolik neublížilo,“ má jasno Kovačík.

Momentálně dal fotbal na druhou kolej a hráče nijak nekontaktuje, ani jim nezadává tréninkové individuální plány. „Já doufám, že jsou natolik inteligentní, že se budou udržovat sami a nějaké tréninky si připraví podle svých možností,“ říká trenér Staré Říše, kterého nejvíce mrzí, že jeho svěřenci absolvovali zimní přípravu nadarmo. „Dostali těžkou dávku, a nic z toho nebude. Bylo to ostré, ale nebylo to k ničemu,“ komentuje Kovačík.

Zároveň odmítl, že by něco podobného hráči museli absolvovat ještě jednou. „To už by asi nespolkli,“ zasmál se kouč. „Hlavní teď je, aby se co nejdříve začala uvolňovat opatření a kluci se dostali na balon a co nejrychleji do fotbalového tempa. Bude to těžké dostat se do formy. Spíš to podle mě bude o morálně volních vlastnostech. Ty budou zápasy vyhrávat,“ doplňuje.

O letní přípravě prý trenér zatím nepřemýšlel. „Nemáme ponětí, kdy a jak se to rozjede, takže nemá cenu něco vymýšlet. Pak se to v rychlém tempu bude muset dát do kupy. Všichni na tom navíc budou stejně,“ uzavírá Luděk Kovačík.