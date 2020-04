Fotbalisté divizního Slavoje Polná mohou být klidní, na jaře hrát o záchranu nebudou. To trenéra Lovětínského těší, ale fotbal mu chybí a zároveň doufá, že hráči se v rámci možností udržují v kondici sami. Jak to bude v létě, zatím netuší, ačkoliv variantu pro netradiční přípravu má.

Fotbalisté Slavoje Polná (v modrobílém Jan Bajer) se musí udržovat v kondici doma. Trenér Lovětínský spoléhá na to, že jsou zodpovědní. | Foto: Archiv Deníku

S pouhými osmi body na kontě měli vstupovat do jarní části fotbalové divize D hráči předposledního celku tabulky Slavoje Polná. Koronavirová pandemie a s ní spojené nařízení FAČR (Fotbalová asociace České republiky) o anulování podzimních výsledků ale zapříčinily, že sestupu se bát v Polné nemusí. „Samozřejmě je to pro nás výhoda, že se bez boje udržíme v soutěži a jsme za to rádi,“ netají se trenér Michal Lovětínský tím, že se mu trochu ulevilo, ale zároveň je zklamaný. „Děláme to hlavně pro zábavu, takže určitě je to škoda, že se hrát nemůže. Ale zdraví máme jedno, musíme se tomu podřídit.“