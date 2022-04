Z pohledu Vysočiny bude tahákem sobotního programu 17. kola moravskoslezské divize D duel mezi fotbalisty Bystřice nad Pernštejnem a Humpolcem. Oba kluby do něj půjdou v odlišném rozpoložení.

Bystřici se zatím příliš nevedlo, když po smolné domácí porážce 0:1 se Startem Brno před týdnem podlehla Tasovicím vysoko 2:6. „Ten výsledek bohužel vůbec neodpovídal dění na hřišti,“ postýskl si kouč Bystřice Oldřich Veselý.

Na půdě Jihomoravanů se potvrdilo, že subtilnější fotbalisté z města u středověkého hradu Pernštejna mají problém s fyzicky vyspělejšími soupeři. „Tasovice nás přehrály silově. Hlavně jejich útočníci vypadali ve srovnání s některými našimi hráči jako kulturisté,“ pousmál se.

Pomůže i se záchranou? Střílet góly mě baví víc než zamlada, směje se Šoustar

Na to, co jeho svěřenci před týdnem předvedli, by ovšem chtěl Veselý v sobotu navázat. „Hlavně na prvních pětatřicet minut. Takový výkon bychom chtěli zopakovat, ale ten výsledek hodit za hlavu. Třeba nám pomůže, na podzim se po debaklu od Zbrojovky rozjela úspěšná série.“

Nic jiného než tři body kormidelník Bystřice nebere. Sobotního soupeře ovšem nehodlá v žádném případě podcenit. „Humpolec už několikrát v této sezoně prokázal, že umí vyhrávat vyrovnané zápasy, často jen o jediný gól. Věřím, že doma budeme diktovat tempo hry a donutíme soupeře k chybám. Vzhledem k našim zdravotním problémům se o složení základní sestavy rozhodnu až těsně před zápasem,“ dodal Veselý.

Humpolec přijede na Žďársko v dobrém rozpoložení. Ze dvou jarních utkání má totiž plný počet šesti bodů. „To ale neznamená, že bychom mohli cokoliv podcenit či vypustit. Na hráče, ale i na sebe jsme dál nároční,“ prozradil lodivod Humpolce Roman Veselý.

Ukážou domácí sílu? Velké Meziříčí i Nové Město čekají soupeři ze spodku tabulky

Nesmírně těžký soupeř čeká v neděli od 15.30 na fotbalisty posledního Slavoje Polná. Na Jihlavsko zavítá druhá juniorka Zbrojovky Brno. „Nemáme co ztratit. Třeba se stane zázrak a my urveme premiérovou výhru právě proti takovému celku,“ přemítal kouč Polné Ján Kubík.

Oproti prohranému utkání v Humpolci ovšem bude muset jeho tým notně přidat. „Ne všichni hráči jsou ochotní v zápase pracovat na sto procent. A to je samozřejmě špatně. Můžeme si o tom povídat pořád dokola, ale pokud se nezlepší naše myšlení, tak se neposuneme dál. To můžeme vyměnit třeba půl mančaftu, ale bude to pořád stejné,“ zdůraznil Kubík.

MS DIVIZE D: 17. KOLO

SOBOTA: Hodonín – Tasovice, Břeclav – H. BROD (oba 10.15), Start Brno – Lanžhot, BYSTŘICE N. P. - HUMPOLEC (oba 15.30).

NEDĚLE: VELKÁ BÍTEŠ – STARÁ ŘÍŠE (10.15), ŽDÍREC N. D. – ŽĎÁR N. S., SLAVOJ POLNÁ – Zbrojovka Brno B (oba 15.30).