Už příští úterý zahájí divizní fotbalisté FC Žďas Žďár nad Sázavou zimní přípravu. Vyběhnout k ní by měli i s dosud jedinou posilou. Problémy v koncovce by mohl vyřešit z Nové Vsi přicházející útočník Ondřej Starý.

Ten tak následuje trenéra Václava Pohanku. „Ondru dobře znám, a to nejen díky uplynulému roku a půl, kdy jsem působil na lavičce Nové Vsi,“ neskrýval nový kouč FC Žďas.

A co si od jednadvacetiletého forvarda slibuje? „V první řadě, že by mohl na hrotu útoku vyřešit naše problémy se střílením branek. Navíc má už dostatečné zkušenosti, vždyť od šestnácti kopal krajský přebor, na zkoušce byl také ve třetiligové Vrchovině. A navrch se jedná o univerzála, který umí kvalitně hrát i ve středu zálohy,“ popisoval Pohanka.

Do Žďáru ovšem nezamíří Ondřej Starý sám. Spolu s ním totiž na Bouchalky putuje rovněž jeho o pět let mladší bratr Adam. „Také jemu chci dát šanci. Dosud nastupoval za dorost Vrchoviny „jen“ v krajském přeboru. Pokud by to ve Žďáře nebylo do kádru áčka, může zde hrát divizi dorostu, takže si v žádném případě nepohorší,“ vysvětloval Pohanka.

Další vytipované posily dvaatřicetiletého trenéra zatím nedopadly. „Oslovil jsem dva hodně zajímavé kluky do ofenzivy, kteří nastupují za celky krajského přeboru. Rozhodně by byli posilou, jenže jednoho neuvolnil mateřský klub, druhý by nestíhal v práci,“ postýskl si.

Zimní přípravu zahajují v klubu z města pod Santiniho Zelenou horou přesně za týden. „Začínáme v úterý jedenáctého ledna. Dá se říci, že na hráče nečeká nic, co by se mělo nějak výrazně lišit od předchozích let. Tedy nabírání fyzické kondice, síly, ale samozřejmě musíme pracovat také na herních dovednostech a systému hry,“ naznačil Pohanka.

Pro něj půjde u mužstva o obnovenou premiéru. Až do svého odchodu do Nové Vsi v květnu 2020, totiž působil právě v divizním Žďáře ve funkci asistenta trenéra Petra Nedvěda.