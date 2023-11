14. kolo odstartují dva sobotní dopolední duely. Na stadionu Havlíčkova Brodu se od 10.15 představí fotbalisté posledního Velkého Meziříčí. Ti se před týdnem dočkali premiérové výhry proti Polné.

A rádi by na tříbodový zisk navázali. „Nejlepší by bylo, pokud bychom vyhráli i poslední dva podzimní zápasy. Když ale vezmu v potaz, že jsme předtím třináct kol čekali na první vítězství, je to asi utopie,“ pousmál se kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Fotbalistům Humpolce se přestavba týmu vyplácí. Hlavně v utkáních na domácí půdě

Recept na výhru si jeho ovečky názorně předvedly v minulém kole. „Snad nám ten zápas konečně otevřel oči. Konečně jsem od nás viděl enormní snahu a zaujetí. Kluci jasně viděli, že v divizi je potřeba bojovat na sto procent, pak se výsledek dostaví,“ poukázal.

Proti čtvrtému celku tabulky, který už nasbíral čtyřiadvacet bodů, však nečeká celek z města pod dálničním mostem jednoduchá práce. „Brodu se povedl začátek sezony, díky tomu jede na vlně. Tím, jak dobře do ní vstoupili, se pořádně nakopli, těch čtyřiadvacet bodů není náhodných. My ale chceme a potřebujeme bodovat,“ neskrýval kormidelník Velmezu.

A dodal ještě jeden důležitý faktor. „Říkám, že kromě Lanžhotu a béček Zbrojovky i Líšně, které jsou výkonnostně odskočené, jsou všechny ostatní celky vesměs stejné. Jejich kvality jsou srovnatelné a o výsledcích při jejich zápasech rozhoduje aktuální forma či rozpoložení, případně kdo jak moc chce vyhrát,“ zdůraznil Šimáček.

Trápení fotbalistů Staré Říše pokračuje. Už aby byl konec podzimu, říká Staněk

Jen o skóre lépe než Velké Meziříčí jsou na tom v divizní tabulce fotbalisté Staré Říše. Ti se doposud také radovali z vítězství pouze jednou, hned ve druhém kole. „Doslova se v tom plácáme, už bychom si přáli, aby byl konec podzimu,“ neskrýval trenér Staré Říše Lukáš Staněk.

Ačkoliv v klubu z Jihlavska zkouší všechno možné, výsledky se nedostavují. „V jednom zápase zahrají dobře čtyři hráči, v dalším je opět postavíme, ale ha týden podobný výkon nezopakují. Stejně tak, pokud zkusíme něco změnit, většinou se to míjí účinkem. Přitom v létě jsem si říkal, že vypadáme lépe než loni, ale realita je taková, jaká je,“ stýskal si.

Nováček z Pelhřimova, kam celek z Jihlavska v neděli odpoledne zavítá, je na tom ovšem je o šest bodů lépe. „Letos jsem Pelhřimov neviděl, ale jejich výsledky samozřejmě sleduji. Zkraje sezony měli problémy, než si na soutěž zvykli, ale jejich výhodou je velká sehranost. Ten kádr je dlouho pospolu, určitě budou favoritem zápasu,“ nastínil Staněk.

Záskok vychází na jedničku. Zkušený kouč Vodáček probudil fotbalisty Žirovnice

Ve stejný čas, tedy rovněž v neděli od 14.00, se utkají fotbalisté Žďáru nad Sázavou s Humpolcem. Oba celky nasbíraly v dosavadním průběhu sezony solidní počet bodů, k vidění by tak mohla být atraktivní partie.

Žďárští fotbalisté sice do sezony nevstoupili ideálně, ale poslední čtyři zápasy vyhráli, čímž se posunuli do klidného středu tabulky. Humpolec je na tom ještě lépe. „V posledních dvou podzimních kolech nás čeká Žďár a Vrchovina, tedy těžcí soupeři. Detailně se na ně připravíme, protože si nechceme zatím solidní podzim pokazit,“ prozradil lodivod Humpolce Roman Veselý.

Ačkoliv sílu nedělního protivníka uznává, našel možnou výhodu, která by jeho ovečkám mohla pomoci. „Jak jsem říkal, půjde o těžké utkání. Paradoxně by nám ovšem styl, jakým Žďár, ale stejně tak i Vrchovina, hrají, mohl vyhovovat. Oba týmy jsou fotbalové, budou chtít hrát, díky tomu vznikne více prostoru pro náš útok. To je pokaždé hned lehčí, když máte více prostoru a my na to máme typologicky hráče. Je to lepší než dobývání jako proti Staré Říši či Polné,“ doplnil Veselý.

MS DIVIZE D - 14. KOLO

SOBOTA: Břeclav – Lanžhot, HAVLÍČKŮV BROD – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (oba 10.15), ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – Líšeň B, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – VELKÁ BÍTEŠ (oba 14.00).

NEDĚLE: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – HUMPOLEC, SLAVOJ POLNÁ – Zbrojovka Brno B, SPEŘICE – Tasovice, PELHŘIMOV – STARÁ ŘÍŠE (vše 14.00).