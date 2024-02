Fotbalistům Slavoje Polná zimní příprava, alespoň co se výsledků týká, příliš nevychází. Důkazem byla i sobotní prohra 0:5 na půdě třetiligových Bohunic.

Přitom Slavoj dokázal poměrně dlouho držet soupeře na uzdě. „Tušili jsme, že obrana bude vytížená, ale dlouho nám vše fungovalo. Soupeř držel balon, ale moc jsme ho nepouštěli do šancí. To byl záměr utkání a dlouho se to dařilo,“ vcelku si pochvaloval trenér Polné Lukáš Adamec.

Jenže postupem času, po výměně stran, výkon mužstva z Jihlavska uvadal. „Přibližně do sedmdesáté minuty naše hra snesla nějaké měřítko. Pak jsme ale inkasovali třetí branku a už jsme nebyli schopní držet se systému, který jsme měli naordinovaný,“ podotkl.

Především z defenzivní práce musí mít lodivod Slavoje necelé dva týdny před ostrým začátkem jara zamotanou hlavou. Po deseti brankách od Boskovic totiž vyfasoval čtyři od Rousínova a nyní pět od Bohunic.

To ostatně jeho slova také potvrdila. „Směrem k jaru to byl dobrý test s kvalitním soupeřem, zase jsme ale dostali moc gólů. Inkasovat ve třech utkáních devatenáctkrát není dobré,“ mračil se Adamec.

Druhou porážku za sebou, navrch opět bez vstřelené branky, zaznamenali fotbalisté Havlíčkova Brodu. Staršímu dorostu FC Vysočina Jihlava U19 podlehli jen těsně 0:1. „Soupeř už hrál prvoligovou generálku a pohybově vypadal na hřišti lépe než my,“ přiznal lodivod Slovanu Martin Slavík.

Našel přesto ještě jeden možný důvod. „I den před zápasem ještě naplno trénujeme. Do utkání pak nechodíme úplně svěží. Postupně už se ale budeme ubírat ke klasickému tréninkovému cyklu pro jarní část,“ zdůraznil.

Přesto byl přesvědčený, že sobotní duel mohl pro jeho ovečky skončit příznivějším výsledkem. „Svižnému utkaní by možná více slušela remíza. To bychom ovšem museli některé zajímavé šance dotáhnout do zdárného konce,“ uzavřel hodnocení zápasu Slavík.

Herní soustředění v Ústí nad Orlicí absolvovali od pátku do neděle fotbalisté Nového Města na Moravě. V jeho rámci se utkali s domácím klubem. Lídr podzimní tabulky divize C se na jaře hodlá vrátit do třetí ligy. „Ústí má výborný mančaft, byla to užitečná prověrka. Soupeři jsme se přesto dokázali minimálně vyrovnat,“ hodnotil těsnou porážku 2:3 kouč novoměstské Vrchoviny Lukáš Michal.

O ní rozhodly standardní situace. „Hráči Ústí byli proti nám mnohem vyšší a urostlejší. To se logicky nejvíce projevovalo právě při standardkách, z nichž jsme inkasovali dvě branky,“ poznamenal.

Potěšit ale musel trenéra Nového Města návrat uzdraveného obránce Hekerleho. „Už je fit a jeho návrat, protože nám chyběl celý podzim, beru v podstatě jako posílení kádru,“ usmíval se.Návrat druhého dlouhodobého maroda ještě bude nějaký čas trvat. „Levý bek či stoper Jakub Novotný už začal s lehkým tréninkem, ale jarní start stoprocentně nestihne. Po operaci kolene ovšem není kam spěchat,“ podotkl Michal.