Po pěti letech skončil na trenérskému můstku fotbalistů Velké Bíteše Marek Zúbek. Ten nebyl s podzimním ziskem jednadvaceti bodů a osmou příčkou tabulky spokojený. Mančaft měl podle jeho slov na víc.

Jeho nástupcem se stal Miroslav Steinhauser, který si udělal jméno především při působení v rovněž divizních Tasovicích. I on myslí s týmem na vyšší mety. „Chtěli bychom dobře vstoupit do soutěže a hrát fotbal, který bude bavit nás i diváky. A samozřejmě se případně posunout do vyšších pater v tabulce,“ potvrdil Steinhauser.

Hned po jediném roce se do divize loni v létě vrátili fotbalisté Slavoje Polná. A do soutěže vlétli jako velká voda. Výborný start ovšem přehlušila výsledková mizérie, kterou ukončila až veledůležitá výhra v posledním podzimním kole ve Staré Říši.

I přes umístění ve středu pole se cíle Slavoje pro jaro nemění. „Rádi bychom se prezentovali tak, jako na začátku a konci podzimu s tím, že chceme vymazat nevydařenou střední pasáž. Klíčová je pro nás záchrana soutěže, od toho se vše odvíjí,“ sdělil kouč Polné Lukáš Adamec.

Ten si uvědomuje, že jarní los je pro jeho ovečky relativně příznivý. „Na podzim jsme doma hráli převážně s těmi silnými mančafty. Naopak na jaře máme doma celky, které jsou v tabulce pod námi. Hrana pro záchranu bude někde okolo třiceti bodů, to pro nás znamená pětkrát vyhrát. Bude to ale pořádná řežba, prát se o udržení bude skoro polovina tabulky,“ domníval se Adamec.

Pořádně turbulentní období za sebou mají fotbalisté desátého Ždírce nad Doubravou. Po podzimu u týmu na vlastní žádost skončil trenér Michal Votava, během zimní přestávky pak kabinu opustilo několik hráčů.

Příchody stopera Ráliše a záložníka Rosůlka ale Tatran dostaly z nejhoršího. Přesto nemají v klubu z Havlíčkobrodska přehnané ambice. „Cíle jsou jasně dané, záchrana divize. To znamená se co nejrychleji dostat ze sestupového pásma a dohrát soutěž v klidu. Máme šestnáct bodů, osobně si myslím, že na záchranu bude potřeba nabírat zhruba dvakrát tolik,“ přemítal Petr Nedvěd, který se týmu ujal po svém konci v Nové Vsi.

Příliš jej ale netěší jarní los. „Doma hrajeme o jeden zápas méně, ale hlavně nás tu čekají celky z vršku tabulky, včetně nejlepšího tria po podzimu. Naopak souboje s mužstvy ze spodku tabulky absolvujeme na jejich stadionech,“ lehce si postýskl.

Nesmírně důležitá budou pro fotbalisty Ždírce úvodní tři kola. „Je to tak, protože na začátek jedeme do Velkého Meziříčí a Staré Říše, tedy na půdu posledních dvou celků tabulky. Mezi nimi doma přivítáme vedoucí béčko Zbrojovky Brno. Nesmíme ale koukat na to, s kým hrajeme, bodovat je potřeba proti komukoliv,“ zdůraznil Nedvěd.