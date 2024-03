Nigerijský záložník, který diviznímu nováčkovi na podzim významně pomohl k zisku sedmnácti bodů, měl přitom původně zamířit do třetiligových Bohunic.

Jenže je všechno jinak. „Khalid, který u nás na podzim hostoval z Jihlavy, už letos vyčerpal povolenou kvótu přestupů. Na to se přišlo až teď, takže do Bohunic, kde by jinak určitě skončil, zamířit nemohl,“ vysvětlil kouč Slavoje Lukáš Adamec.

Na tento fakt si ale samozřejmě nikterak nestěžoval. „Je to sice trošku úsměvná situace, ale nám rozhodně pomohla. Khalid má velkou kvalitu, je to pro nás velká posila,“ potvrdil.

Labaran tak v dresu Slavoje nastoupil už do sobotní jarní generálky proti Svitavám. „Jeho příchod je povzbuzením i pro ostatní kluky. Všichni si dobře uvědomují, že s Khalidem v sestavě jsme mnohem silnější,“ popisoval.

A ještě jedna pozitivní zpráva pro klub z Jihlavska. „Zkraje tohoto týdne by měl opět dorazit i běloruský krajní záložník Ilya Kazlou, takže bychom měli být kompletní,“ těšilo Adamce.