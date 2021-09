Jaké jsou příčiny současných nedobrých výsledků týmu?

Hlavní příčinou je skutečnost, že jsme hodně omladili kádr. Mančaft je nezkušený, spousta hráčů není ještě vyzrálá a nemá v současné době divizní parametry. To je náš největší problém. Za poslední tři roky nám odešlo devět hráčů ze základní sestavy. A ten desátý je dlouhodobě zraněný. Hrajeme proto s lidma, kteří divizi nikdy nehráli. V kádru máme takové hráče asi jenom tři.

Divize D - závěr tabulky

9. Humpolec 12

10. Žďár n. S. 9

11. V. Bíteš 8

12. St. Říše 4

13. Ždírec n. D. 3

14. POLNÁ 1

Takže podobný vývoj soutěže jste očekával?

Věděl jsme, že to bude z naší strany lítý boj o záchranu. Ale že to bude takhle špatné, to jsem opravdu nepředpokládal.

Nepovedlo se vám ani poslední utkání, ve kterém jste podlehli Ždírci a klesli na poslední příčku tabulky…

Po tomhle utkání, jak se říká vlastně o šest bodů, jsem ohromně zklamaný. Musím uznat, že soupeř byl lepší, ale nám chyběla bojovnost, touha po vítězství a vlastně všechno to, co by fotbal potřeboval. Proto nás Ždírec přikoval na dno.

Předpokládám ale, že boj ještě nevzdáváte?

Čeká nás ještě osmnáct kol, pět na podzim, třináct na jaře, ale bude to ohromně složité. Je pochopitelné, že mančaft je nyní ohromně frustrovaný. Protože když osmkrát za sebou nevyhrajete, dostáváte i pěti nebo šestibrankové příděly, nikomu to nepřidá. Potřebovali bychom nakopnout jednou výhrou.

Jak tedy z toho ven?

Musíme se ctí dohrát podzim a získat ještě, pokud možno, nějaké body. V zimě se potom budeme zamýšlet, co bude dál. Pokud se získají nějaké body, pokusíme se mančaft posílit a zabojovat o záchranu.

Takže pokud by vaše situace byla podobně složitá jako nyní, chystali byste již tým spíše na příští sezonu v krajském přeboru a boj o rychlý návrat zpět?

Špatně se mi toto poslouchá, ale bohužel je to pravda. Zázemí tady v Polné je minimálně na divizi. Možná i na vyšší soutěž. Nyní jsme v divizi deset let… Taková je holt realita, momentálně jsme z těch klubů nejslabší.