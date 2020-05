Fotbalisté Slavoje Polná tento týden absolvují dva tréninky. „Sešli jsme se poprvé ve středu, v pátek bude další. Jde o takové seznamovací tréninky, protože to volno bylo dlouhé,“ nastiňuje kouč Michal Lovětínský, který z hráčů cítí chuť. A rozhodně jim ze začátku tréninky nezprotiví drilem. „Hlavně budeme hrát. I první dojmy jsou takové, že se kluci těší. Bude to návrat do starých kolejí. Sice nebudou mistráky, ale doufám, že odehrajeme i nějaké přáteláky. Na ně se samozřejmě budeme muset trochu připravit, abychom do nich nešli jen tak ze srandy,“ doplňuje Michal Lovětínský.

Sám je zvědavý, jak to bude na hřišti vypadat a představu má jasnou. Do konce června se bude trénovat, potom dostanou svěřenci čtrnáctidenní volno. „Bude to takový předpřípravný blok, něco jako mívají hokejisti suchou přípravu,“ uzavírá.

Podobný program mají i ve Staré Říši. Také odstartovali ve středu a další trénink naplánovali na pátek. „Kluci jsou rádi, že začínáme. Asi čtrnáct se jich ozvalo, že by chtěli trénovat. To mě těší. Teď aby jim to ještě vydrželo,“ usmál se trenér Luděk Kovačík, který nastínil, jak budou tréninky do konce května vypadat. „Nebudeme nic moc řešit. Budeme hrát hlavně fotbálek,“ prozrazuje náplň, s níž budou hráči jistojistě spokojeni. „Zatím máme v plánu dva tréninky týdně, ale nevím, jak to bude vypadat. Uvidíme, jak to budou kluci snášet, když nebudou k dispozici šatny a zázemí,“ dodává kouč Staré Říše, jehož tým s velkou pravděpodobností využije nabídky Želetavy a sehraje s ní do čtrnácti dnů přípravný duel. „A jestli budou další zápasy, to se uvidí. Necháváme to otevřené,“ uzavírá.