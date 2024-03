Tři krajská derby, ale také souboj s lídrem tabulky. To jsou z pohledu Vysočiny hlavní taháky nedělního programu 17. kola moravskoslezské divize D.

Všechny zítřejší zápasy mají shodně začátek v 15.00. Souboj Pelhřimova s Novým Městem na Moravě by se měl odehrát na umělé trávě FK Maraton.

To Polná přivítá Humpolec na přírodním pažitu. „Terén je slušný, počasí dobré, proto není důvod na trávě nehrát. My si hřiště, které samozřejmě je lehce drnovaté, vyzkoušíme až na předzápasovém tréninku,“ sdělil kouč Slavoje Lukáš Adamec.

Tři body by si z nedělního utkání moc přál. „Poté máme těžší los, třikrát ze čtyř kol pojedeme ven, proto by nám případná výhra dala více klidu. Myslím si ale, že ze strany Humpolce to nebude otevřená partie,“ přemítal.

Kormidelník nováčka věří, že i sehranost jeho oveček se bude zlepšovat. „Až na poslední chvíli dorazili Labaran a Kazlou, uzdravený je další důležitý hráč Vošmera. Tihle kluci pospolu ještě nehráli, proto si přeji, aby nám vydrželo zdraví,“ dodal Adamec.

Hodně důležitý záchranářský duel bude k vidění ve Speřicích. Domácí TJ Dálnice, čtrnáctý celek tabulky, přivítá předposlední Velké Meziříčí. Oba celky mají shodně dvanáct bodů.

Speřice ale trápí marodka. „Sestavu máme oslabenou. Minule v Lanžhotě chyběli Jančík, Svoboda a Fukan, což jsou všechno stěžejní hráči,“ popisoval lodivod TJ Dálnice Jiří Holenda.

Aby toho nebylo málo, při utkání na jihu Moravy se zranil obránce Řezáč. „Vypadá to na delší dobu, má něco s kotníkem. Pro nás je to velká ztráta, protože už tak postrádáme dost hráčů základní sestavy. Ale nedá se nic dělat, na Velké Meziříčí se pořádně připravíme,“ neskládal Holenda dopředu zbraně.