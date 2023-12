Na zisku pouhých sedmi bodů totiž měly velký vliv delší absence některých hráčů. „V kádru máme zhruba dvacet hráčů, to určitě není úzký kádr,“ poznamenal kouč fotbalistů Staré Říše Lukáš Staněk.

A začal vyjmenovávat možné návraty od klíčové opory týmu. „Na dobré cestě je návrat kapitána Kryštůfka. Ten měl zranění v oblasti kotníku, ale na jaro by měl být připravený,“ oddechl si.

S kotníkem laboroval i další hráč klubu z Jihlavska. „Denys Drovalov s ním chyběl docela dlouho. Už na konci podzimu ale začal nastupovat aspoň za béčko,“ potěšilo Staňka.

Naopak s defenzivním štítem to vypadá hůř. „Honza Růžička, který je mimo už od června, nám ve středu pole citelně chyběl. Nakonec musel na plastiku křížových vazů a pro jaro to s ním příliš nevypadá,“ postýskl si.

Co případné posily? „Moc možností pro posilování není, to je realita. Za důležitější spíše považuji to, jak kvalitně během zimní přípravy potrénujeme. To bude klíčový aspekt,“ zdůraznil.

Jedenáctou sezonu ve čtvrté lize by ve Staré Říši nechtěli zakončit sestupem. „Motivaci divizi zachránit máme velikou. Nikdo přece nechce hrát fotbal pro to, aby prohrával. Věřím, že se o to popereme, kvalitní tréninkové možnosti pro přípravu nám majitel opět zajistí,“ dodal Staněk.