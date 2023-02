Na podzim, především na jeho začátku, trápily divizní fotbalisty Staré Říše nepříjemné personální lapálie. Nyní to ale vypadá, že by tomu v jarní části mohlo být jinak. „Nechci to zakřiknout, ale mužstvo se podařilo vhodně posílit,“ opatrně hovořil asistent trenéra Staré Říše Lukáš Staněk.

Najít především vhodný typ útočníka a sehrát dostatek přípravných zápasů, které by mužstvo prověřily. Takové byly cíle trenérského štábu fotbalistů Staré Říše před startem zimní přípravy.

Tu celek z Jihlavska zahájil předposlední lednové pondělí. „Scházíme se v obstojném počtu, po této stránce můžeme být spokojení. Jednou týdně chodíme do tělocvičny, kde se zaměřujeme na silovou stránku, jinak trénujeme na umělé trávě v Jihlavě,“ prozradil Staněk.

Z podzimního kádru už v klubu z Jihlavska nepokračují dva hráči. Tím prvním je v první polovině sezony spíše střídající Filip Nechvátal. „Sám za námi přišel s tím, že by to chtěl zkusit někde jinde. Nebránili jsme mu, možná zamířil do Rakouska, nevím,“ neskrýval.

Druhým odchodem je krajní bek Filip Rampír. „Ten především zkraje sezony, kdy jsme sestavu horko těžko lepili, dostával poměrně dost příležitostí. Nyní se ale rozhodl vrátit do Okříšek a nastupovat v krajském přeboru,“ popisoval asistent kouče Staré Říše.

Zacelit díru by ale měl hned kvartet posil. První jméno je na Vysočině poměrně známé. Osmatřicetiletý Jaroslav Cech před léty oblékal dres Jemnicka v krajském přeboru a následně po tři sezony nastupoval za tehdy divizní Pelhřimov.

K angažmá ve Staré Říši měl útočník, který posledních deset let strávil v Rakousku, nakročeno už v létě. „Jarda tehdy utrpěl zranění zánártní kůstky, proto z jeho angažmá sešlo. Je to zkušený fotbalista, který by nám mohl pomoci směrem dopředu . Ještě se ale musí domluvit s vedením na podmínkách,“ sdělil Staněk.

Další jména už prozrazovat nechtěl. „Další dva kluky, oba ročník narození 2001, znám z působení u mládeže FC Vysočina. Jsou to dynamičtí hráči do ofenzivy, klidně i do středu pole. Z Jihlavy mají dobré základy, byli by určitě velkým přínosem. Také oni se ale ještě musí domluvit s majitelem klubu na podmínkách,“ vysvětlil.

Čtvrtá posila by mohla do Staré Říše zamířit ze zahraničí. „Trénuje s námi jeden ukrajinský fotbalista, který dorazil z Polska. Na pozici levého beka se v prvním přípravném duelu jevil velice kvalitně,“ popisoval.

V již zmíněném jediném dosavadním utkání Stará Říše podlehla Lomu 0:1. „Tento tým vede divizní skupinu A, šlo tedy o nadmíru kvalitního soupeře. V první půli jsme se sice převážně bránili, na druhou stranu jsme soupeře do vážnější šance nepustili. Po pauze se nám dařilo chodit do protiútoků, jenže se projevila naše stará bolest, slabší koncovka. To mě asi mrzí na celém zápasu nejvíce, naše špatná produktivita,“ hodnotil duel Staněk.