Až do sedmého kola letošního ročníku moravskoslezské divize D čekali fotbalisté Staré Říše na premiérovou výhru. Čekání ukončili vítězstvím 2:0 na hřišti Ždírce nad Doubravou.

Příčiny prvního stoprocentního bodového zisku viděl asistent trenéra Staré Říše ve dvou faktorech. „Předně jsme podali disciplinovaný výkon v defenzivě, o čemž svědčí i to, že už jsme podruhé za sebou udrželi čisté konto. A pak také kvalita v koncovce, která nám předtím chyběla,“ sdělil Lukáš Staněk.

V každém z obou poločasů jeho ovečky jednou skórovaly. „První padl po výborně zahrané standardce od Říši Svobody. Druhý pak po rychlém protiútoku,“ popsal.

Naopak hráči domácího Tatranu byli v křeči. „Trošku jsme vsázeli na to, že by nás po letním vzájemném utkání v předkole MOL Cupu, které Ždírec vysoko vyhrál, mohli trošku podcenit. Zda se tak opravdu stalo, to musí vědět samotní hráči Ždírce,“ přemítal Staněk.

Ten si povšiml, že hra jeho celku má stoupající tendenci. „Zkraje sezony jsme trošku hledali ideální složení základní sestavy, tým se dával jen postupně dohromady. Nyní už si to sedá, jdeme nahoru,“ pochvaloval si.

Celek z Jihlavska navíc podržel kvalitním výkonem gólman Dutka. „Hned ve druhé minutě předvedl výborný zákrok, když vytáhl balon, který mířil do šibenice. Výborně ovšem zahrála celá obrana, protiútoky Ždírce po obou stranách hřiště dokázala odvracet,“ těšilo jej.

Podle slov asistenta trenéra Staré Říše je letošní divizní ročník vyrovnanější než ten předchozí. „Přijde mi, že letos se dá hrát s každým. Loni bylo dominantních čtyři až pět mančaftů, které byly kvalitou jinde,“ prozradil.

Se šesti body je Stará Říše aktuálně na jedenácté příčce divizní tabulky. „Vzhledem k tomu, že letos spadne ze tří divizních skupin jen jediný mančaft, můžeme trošku více pracovat na konstruktivních bodech a experimentovat. I tak jsme ale chtěli na podzim uhrát nějakých patnáct bodů,“ dodal Staněk

Jestliže Stará Říše udržela podruhé za sebou čisté konto, fotbalisté Ždírce vyšli podruhé za sebou bodově, ale také gólově naprázdno.

Vydařený start Tatranu do sezony se projevuje na hře soupeřů. „Nějak proti nám týmy začínají více bránit, hrajeme do plných. Navíc až příliš dlouho držíme balon, chybí tomu větší přímočarost. Snad nás ty dvě prohry zdravě nakopnou,“ doufal kouč Tatranu Michal Votava.