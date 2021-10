A dodal konkrétní příklad. „Máme během chvíle snad šest rohů za sebou. Hosté pomalu neví, kam dřív skočit, jenže my nejsme schopní balon dotlačit do branky," popisoval Nedvěd.

Po posledních dvou výprascích, které jeho celek utržil od Hodonína a Startu Brno, byl nedělní výkon určitým povzbuzením. „Co je to platné, když nám utekly další dva body. Chybí nám nejen klid, ale také potřebný důraz před brankou soupeře," stýskal si.

Ve druhé minutě nastavení Start rozhodl. „Bod by asi oba týmy braly, ale na hřišti to vypadalo, že remízu nikdo nechce. Celá situace začala naším špatným autem na půlce, po němž následoval rychlý kontr. Ty měli hosté vynikající,“ uznal i přes nešťastnou prohru 1:2 Soural.

Jeho svěřenci šli dvanáct minut před koncem do vedení, jenže hosté okamžitě vyrovnali. „Půlka naší lavičky vyrovnávací gól přes oslavy naší branky ani neviděla. Byla to zbytečná chyba,“ neskrýval.

Tři zápasy v řadě doma = nula bodů. Tak mizerná je bilance havlíčkobrodského Slovanu posledních týdnů. „Každá prohra byla jiná. Proti Bystřici to bylo o jednom gólů, který dali bohužel hosté. S Hodonínem jsme odehráli slušný zápas, s jedním z favoritů soutěže nebyla prohra 2:3 žádnou ostudou. Ale sobotní porážka se Startem Brno mě mrzí,“ stýskal si kouč Brodu Josef Soural.

V posledních kolech se jim příliš nedaří. Řeč je o divizních fotbalistech Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou. Potvrdily to také jejich víkendové zápasy 10. kola.

