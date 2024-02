Také přípravu na jarní část zahájil celek z Jihlavska později než většina jeho konkurentů z kraje. „Trénovat jsme začali až v minulém týdnu. Příprava jinak probíhá standardně, v podstatě jakou každou zimu. Scházíme se třikrát týdně, využíváme umělou trávu v Polné, tělocvičnu, spinning, je to pestré,“ nastínil trenér Slavoje Lukáš Adamec.

Z podzimního kádru, který si po postupu z krajského přeboru vůbec nevedl zle, odešel jediný hráč. „Špílmachr Khalid Labaran k nám přišel v průběhu podzimní části z Jihlavy a moc nám pomohl. S tím, že u nás dál nebude pokračovat, jsme ale počítali, nešlo o žádné překvapení. Po operaci přetržených křížových vazů už je obránce Kuba Holub, ale zda a kdy bude k dispozici, to se těžko u těchto zranění predikuje,“ krčil rameny.

Fotbalisté Velkého Meziříčí představili další dvě posily, ve Ždírci hráče shání

Do kabiny Slavoje dorazila na zimní přípravu dvě jména. To první je velice známé. Třicetiletý útočník Jan Žila už totiž v minulosti v divizi oblékal dres Havlíčkova Brodu či Bystřice nad Pernštejnem. A v obou případech prokázal, že góly dávat umí. „Kvalitní zakončovatel, to je dnes nedostatkové zboží. Od Honzy si slibujeme góly, o spolupráci je zájem z obou stran, věřím, že jeho příchod k nám dopadne úspěšně,“ usmíval se Adamec.

Druhé nové jméno zní hodně exoticky. Devatenáctiletý alžírský fotbalista Fateh Zid na podzim nastupoval v I. A třídě za Luka nad Jihlavou. „Je to rychlostní typ fotbalisty na kraj hřiště. Přímo v utkání jsem jej sice ještě neviděl, ale na tréninku ukazuje svůj potenciál. Zda to bude na základní sestavu uvidíme v dalším průběhu přípravy,“ přemítal.

Pro jarní část by navíc měla být znovu k dispozici běloruská ofenzivní opora, která přišla o závěr podzimu. „Ilya Kazlou přicestuje zpět do Česka, počítáme s ním. Pokud vše dobře dopadne, na první jarní zápas bude připravený,“ potěšilo jej.

Běžky místo kopaček. Fotbalisté Pelhřimova už za sebou mají kondiční soustředění

Boskovice, Rousínov, Bohunice a Svitavy. To jsou soupeři Slavoje, s nimiž se utká v průběhu letošní zimní přípravy.

Herní soustředění letos Polná absolvovat nebude. „Chtěli jsme jet opět do Vlašimi, jenže divize letos začíná o dva týdny dříve. Termínově nám to tak vůbec nevycházelo,“ vysvětlil.