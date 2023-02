Fotbalisty Tatranu kosí zranění, kapitán Pelikán si na jaře zřejmě nezahraje

Už před soubojem s rezervou druholigové Chrudimi měl kouč Tatranu hodně zachmuřenou tvář. „Máme pět hráčů základní sestavy na marodce. Jenom jediný si však zranění přivodil v přípravě. Zbylí čtyři si jej způsobili při futsalu,“ kabonil se Michal Votava.

Pro celé jaro už jistě vypadl kapitán Dominik Pelikán. „Na začátku února byl na operaci s meniskem, pro jaro s ním tak nepočítám,“ potvrdil.

Doba návratu dalších čtyř zraněných hráčů je s otazníkem. „Doufám, že se postupně budou zapojovat do tréninkového procesu,“ sdělil kormidelník Tatranu.

Sobotní duel v Chrudimi ovšem jeho oslabenému celku vůbec nevyšel. Debakl 1:7 je hodně studenou sprchou. „Směrem dozadu jsme měli příšerné díry, střed pole vůbec nebyl pokrytý. Neměl jsem z toho dobrý pocit,“ těžce ze sebe soukal slova.

Co však může Votavu těšit je fakt, že gólman Gregovský bude v týmu pokračovat i na jaře. „Dohoda s Chrudimí o jeho pokračování u nás by měla být na spadnutí. Přesto ještě pracujeme na příchodu dalšího brankáře, protože jít do sezony jen s jedním, to by byl velký risk,“ neskrýval

Vzhledem ke zdravotním lapáliím v týmu se v klubu z Havlíčkobrodska koukají po posilách. „Mám vyhlédnutého jednoho hráče z Chotěboře, který může hrát na obou krajích. Jsem s ním domluvený, ale ještě je tu otázka dohody obou klubů,“ připomněl trenér Ždírce.

V tomto směru je ale optimistou. „Věřím, že se s Chotěboří domluvíme. Mezi oběma kluby panují dobré vztahy, je to jen o tom, aby byla spokojenost na všech stranách,“ komentoval.

Do středu záložní řady by měl Votava ještě jednu posilu, zde ale nechtěl prozradit ani jméno klubu, odkud by mohl tento fotbalista dorazit. „Ten chlapec nastupuje za tým našeho konkurenta v divizi. Do Ždírce by jít chtěl, ale tady se přiznám, že moc nevěřím v domluvu obou klubů,“ přemítal.

Jak bývá v zimním přípravném období zvykem, také letos dali ve Ždírci šanci vlastní líhni.

A dvojice nadějných dorostenců už stihla zaujmout. „Šimon Kavalír a Vlasta Legát mě mile překvapili, v přípravě za ostatními vůbec nezaostávají. Samozřejmě jim ještě chybí soubojové chování, krajský přebor dorostu a divize mužů, to je velký skok,“ usmíval se.

Pro některé fáze zápasu by ovšem oba mladí hráči mohli na jaře dostat šanci. „Zatím se trošku rozkoukávají, ale mají ve hře dobré věci. Legát je spíše do defenzivy, Kavalír naopak do útoku. Tam by se nám k Matějovi Vopršalovi hodil jako alternativa pro dostřídání. Pokud se budou dál zapojovat, bude to dobré,“ dodal Votava.