Před utkáním proti mužstvu z Vysočiny nabádal domácí kouč své svěřence ke stoprocentnímu výkonu. „Řekl jsem hráčům, aby si vzpomněli na zápasy, v nichž jsme soupeře přehrávali. Důležitá je koncentrace a tlak do zakončení. Doporučil jsem jim, ať se podívají na Ligu mistrů, to je dobrý návod, jak hrát fotbal s maximálním nasazením,“ prozradil s úsměvem zkušený stratég.

Hodonínští fotbalisté si jeho slova vzali k srdci a v prvním poločase vstřelili hned tři branky. „První gól byl pro nás strašně důležitý. Soupeř měl tým nabitý mladými kluky a nepříjemně vzdoroval. Vstřelená branka nás nakopla a po poločase bylo téměř rozhodnuto,“ pravil spokojeně Švantner.

Skóre utkání otevřel přesnou exekucí pokutového kopu ve 26. minutě Martin Holek, jenž o devět minut později rozvlnil síť podruhé. „Chtěli jsme dát gól co nejdřív. V hlavě mi pořád nabíhaly myšlenky na prohraný zápas ve Staré Říši. Když jsem se otočil na časomíru a viděl dvacátou minutu a skóre 0:0, nebylo to příjemné. Měl jsem to v hlavě i při penaltě, kdybych ji nedal, situaci bych ještě zhoršil,“ neskrýval Holek, jenž vládne s dvaadvaceti zásahy tabulce střelců.

Před poločasovou přestávkou přidal třetí hodonínskou branku Petr Bohun a domácí odcházeli do šaten spokojenější. „Bohužel nás třígólový náskok uspokojil a výkon ve druhé půli už nebyl optimální. I když Patrik Dressler zvýšil na 4:0, po hloupých chybách v defenzivě jsme dvakrát inkasovali. To by se nám do budoucna nemělo stávat,“ štvalo hodonínského kanonýra.

Branky hostujících Kunstmüllera a Požára pořádně nadzvedli i kouče Švantnera, který okamžitě hlasitě vyjádřil nespokojenost s výkonem v defenzivě. „Hráči začali vymýšlet a zbytečně si situaci komplikovali. Místo toho, aby hru zjednodušili, snažili se vše vyřešit fotbalovostí. Na druhou stranu jsme vystřídali zkušené hráče a dali prostor mladým, kteří se těžko chytali. To se na naší hře projevilo,“ vysvětlil domácí lodivod.

Následující snahu Žďáru na vyrovnání překazil Ondřej Sukup, jenž si naběhl na přihrávku z pravé strany a přízemní střelou k levé tyči vstřelil pátou branku domácích. Ti se šest kol před koncem sezony přiblížili k vytouženému postupu do třetí ligy. „Máme to v hlavách. Já jsem přišel do Hodonína hrát třetí ligu, postup do ní je teprve první krok. V žádném případě v ní nechceme hrát jen o záchranu, naopak si dokážu představit, že budeme i tam bojovat o postup. Máme hodně kvalitní mužstvo, které má nejvyšší ambice. Samozřejmě náš čeká náročnější soutěž, takže kádr bude potřeba posílit,“ netajil forvard Holek.

O případném posílení pro Moravskoslezskou fotbalovou ligu hovořil už i hodonínský kouč. „Už od zimy mám seznam hráčů, s nimiž chci jednat. Jsou tam kluci, kteří proti nám nastupují v divizi a na tuto soutěž podávají nadstandardní výkony. Zároveň sleduji i hráče ze druhé ligy, ti mají však podmínku, kterou je postup Hodonína do třetí ligy. Věřím, že se nám to podaří a na přestupovém trhu nás čekají příjemné starosti,“ přál si Švantner.

FK Hodonín – FC Žďár nad Sázavou 5:2 (3:0)

Branky: 26. Holek z pen., 37. Holek, 41. Bohun, 52. Dressler, 79. Sukup – 63. Kunstmüller, 72. Požár

Rozhodčí: Brázdil – Řezníček, Čampišová

ŽK: 50. Helísek, 81. Mazuch, 87. Švantner – 51. Vitásek, 69. Peňáz, 82. Novotný

Diváci: 185

FK Hodonín: Petráš - Helísek, Dressler, Sukup (82. Michna), Dunda – Langer (82. Žák), Bohun, Švantner, Jáger (82. Malacka) – Sasín (60. Raisigl), Holek (70. Mazuch)

FC Žďár nad Sázavou: Jícha – Henzl (88. Srnský), Vitásek, Peňáz, Fiala (77. Vokoun), Mach (46. Novotný), Sodomka, Švoma, Šerý (65. Požár), Otava, Kunstmüller (65. Starý)