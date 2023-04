Splnili roli favorita, ale byla to fuška. Fotbalisté FC Žďas totiž vstoupili do derby hodně špatně. Už po pěti minutách hry inkasovali poprvé, deset minut před půlí pak podruhé.

A nebyla to náhoda. „Hráli jsme příšerně, z naší strany nebylo vůbec co hodnotit. Nevím ale, čemu to přičíst,“ kroutil hlavou nad počínáním svých oveček trenér Václav Pohanka.

Přesto se jeho souboru podařilo ještě do půle vyrovnat na 2:2. „Klíčový byl gól na 2:1. Jak začalo silně pršet, byly na umělé trávě kaluže a právě na jedné z nich náš stoper smolně podklouzl a Šerý toho okamžitě využil ke snížení,“ popsal kouč Ždírce Michal Votava.

Po změně stran se role naprosto otočily. Na branku Ždírce se valil jeden útok za druhým. „Žďár byl jasně lepší, přehrával nás především zvýšeným důrazem a velkým nasazením. Byli jsme neustále pod tlakem a jen horší koncovka domácích nás uchránila od více inkasovaných branek,“ neskrýval lodivod Tatranu.

Nemluvil do větru, protože po změně stran se skutečně hrálo jen na jednu branku. „Hned v úvodu druhého dějství jsme měli před brankou Ždírce několik závarů, ale nedokázali jsme balon dostat za záda gólmana hostů,“ postýskl si kormidelník FC Žďas.

Necelých dvacet minut před koncem tak musel rozhodnout opět útočník Marek Šerý. Svojí šestnáctou trefou ve své životní sezoně si jen upevnil vedení na čele tabulky střelců. „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Za ten druhý jsme si podle mě výhru zasloužili,“ domníval se Pohanka.

Jeho protějšek svým způsobem souhlasil. „Zatímco Žďár ve své špatné první půli skórovat dokázal, dokonce dvakrát, my v té samé situaci po pauze nikoliv. V útoku nám hodně chyběl zraněný Vopršal. Pro vývoj na čele tabulky je asi výhra Žďáru pozitivní, ale to nás nyní vůbec netěší,“ hořce se pousmál Michal Votava.