Derby nabídlo dva odlišné poločasy. V tom prvním tahali za delší konec překvapivě hosté, kteří šli už po pár minutách do vedení po vlastní brance Peci.

Ta se promítla do výkonu Slovanu v dalším průběhu úvodního dějství. „Inkasovaná branka jako by nás opařila. Srážely nás zbytečné individuální chyby, kterých jsme vyráběli až příliš,“ postýskl si trenér Brodu Jindřich Adamec.

Naopak fotbalistům FC Žďas jako by narostla křídla a ještě do poločasové přestávky mohli několikrát své vedení navýšit. „Byla velká škoda, že jsme se nedokázali prosadit i podruhé. Solidní příležitosti jsme na to rozhodně měli,“ přiznal kormidelník Žďáru Václav Pohanka.

Nemluvil do větru, protože jen pár okamžiků po začátku druhé půle hlavičkou po rohovém kopu vyrovnal Turek. „Nerad si stěžuji na rozhodčího, ale ten roh vůbec neměl být. Ať se každý podívá na video. V předcházející situaci zahrál balon ramenem do zámezí právě Turek, který se také okamžitě vracel na vlastní polovinu. Když viděl, že sudí ukazuje na roh, vrátil se zpět a následně vyrovnal,“ zlobil se Pohanka.

Až do konce zápasu pak měl Havlíčkův Brod více ze hry, ale další branka už nepadla. „S naším výkonem ve druhé půli jsem byl spokojený. Škoda jen, že jsme nedokázali rozhodnout. Z tohoto pohledu jsme v sobotu dva body ztratili,“ dodal Adamec.

Smolně vstoupili do jarní části divize fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem. V 15. kole doma podlehli Startu Brno těsně 0:1.

Hodně okleštěná sestava přitom zahrála nad očekávání. „Z našeho výkonu jsme byl nadšený. Chybělo nám osm hráčů, přesto jsme silný Start prakticky k ničemu nepustili. Bohužel jsme inkasovali hodně smolnou branku,“ mrzelo kouče Bystřice Oldřicha Veselého.

Z dalších zápasů úvodního jarního kola stojí rozhodně za povšimnutí remíza 1:1 o záchranu bojujícího Ždírce nad Doubravou s béčkem Zbrojovky Brno. Tu navíc svěřenci trenéra Michala Votavy vydolovali v početním oslabení!

MS DIVIZE D - 15. KOLO

BŘECLAV – STARÁ ŘÍŠE 1:0

Gól: 37. Opina. Rozhodčí: Hovorka. ŽK: 3:1. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Stará Říše: Dutka – Cejpek, Chramosta, Dano, Svoboda, Kvych, Nehyba, Švarc (86. Vondrák), Pokorný, Jícha, Gall.



H. BROD – ŽĎÁR N. S. 1:1

Góly: 48. Turek – 5. vlastní Peca. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 3:2. Diváci: 120. Poločas: 0:1. H. Brod: Mazánek – Cakl, Coufal, Dejl, Fikar, Málek (46. Karlík), Pabousek (67. Trinh), Pavlík, Turek, Peca (89. Dočkal), Bajer. Žďár n. S.: Jícha – Požár, Peňáz, Vitásek, Dvořák (75. Henzl), Novotný, Sodomka (87. Otava), Švoma, Šerý, A. Starý (59. Homolka), O. Starý



BYSTŘICE – START BRNO 0:1

Gól: 27. Ryšavý. Rozhodčí: Jahoda. ŽK: 3:1. Diváci: 220. Poločas: 0:1. Bystřice n. P.: Veselý – Chudoba (82. Rejzek), Svoboda, Čech (75. Hofmann), Blaha, R. Sklenář, Vařejka (46. Z. Sklenář), Malý, Buršík, Pačovský, Šponar.



V. BÍTEŠ – HUMPOLEC 0:1

Gól: 70. Benáček. Rozhodčí: Krondráf. ŽK: 5:6. ČK: 0:1 (90. Pešek). Diváci: 185. Poločas: 0:0. Velká Bíteš: Pelán – Daněk, Loup, Mrňa, Bartoš, Moučka, Merdita, Sznapka, Kamenský, Macek (67. Traxl), Krula (65. Novotný). Humpolec: Prchal – Pecha, Luňáček, Havel, Havlín (90. Podoba), Maršík, Kopic, Šmíd (61. Dalík), Benáček, Zástěra (77. Vrátný), Pešek.



ŽDÍREC N. D. – BRNO B 1:1

Góly: 71. Pavlas – 56. Rogožan (PK). Rozhodčí: Fabeš. ŽK: 4:4. ČK: 1:0 (61. Málek). Diváci: 170. Poločas: 0:0. Ždírec n. D.: Gregovský – Pelikán, Pavlas, Koutný (77. Zvolánek), Šrámek, J. Novotný (90. Kolouch), Pátek (68. Veselský), Málek, P. Novotný, Štukhejl, Mrázek (68. Balog).



SL. POLNÁ – TASOVICE 1:1

Góly: 44. Voráč – 20. Pazdera. Rozhodčí: Malimánek. ŽK: 4:1. Diváci: 310. Poločas: 1:1. Slavoj Polná: Čermák – Cseh, Holub (77. Sobotka), Pecina, Haala, Čížek, Vrba (77. Drápela), Pavlas, Kazlou, Štohanzl, Voráč.