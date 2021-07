Opět s velice mladým kádrem vstoupili v tomto týdnu do letní přípravy fotbalisté Slavoje Polná. A podobně jako v loňské, podruhé za sebou v nedohrané sezoně, je budou s největší pravděpodobností čekat boje o záchranu ve čtvrté nejvyšší soutěži i tentokrát.

Jenže zatím v Polné spíše počítají ztráty. „Obránce Šimek bude působit v krajském přeboru, odešel totiž do týmu Sapeli Polná. Tadeáš Vrba byl na zkoušce ve Velkém Meziříčí, kde ale neuspěl, takže by se měl vrátit,“ popisoval kouč Slavoje Ján Kubík.

Osud dalších dvou fotbalistů z kádru je v tuto chvíli nejistý. „Adam Svoboda chtěl s fotbalem úplně skončit. Petr Navrátil pro změnu staví dům, pokračování obou těchto hráčů je tak nejasné. Budeme to řešit v průběhu přípravy,“ zmínil.

V kolonce příchodů je zatím pouze jediné jméno. „Uzdravil se obránce David Čížek, další jména máme v jednání, ale zatím ještě nevím, jak to dopadne,“ krčil rameny.

V každém případě by si ale trenér Polné přál, aby do týmu dorazili hráči, kteří už mají divizní zkušenosti. „Chtěl bych hotové hráče, kteří na divizi mají. Z loňské zkušenosti vím, jak dlouho trvá, než se mladí hráči zapracují,“ připomněl loňskou anabázi.

Jenže po dvou sezonách, v nichž celek z Jihlavska patřil v divizi k těm horším, se do něj noví hráči příliš nehrnou. „Není to o podmínkách, ty jsme schopní hráčům nabídnout. Jenže do klubu, který hrál o záchranu a je velký předpoklad, že o ni bude hrát znovu, se nikdo příliš nehrne,“ hořce se pousmál.

V průběhu července odehrají fotbalisté Slavoje Polná tři přípravné duely. Dva budou proti celkům z krajského přeboru, Třebíči a rezervě Velkého Meziříčí. Prostředním bude souboj s Humpolcem v prvním kole letošního ročníku MOL cupu.

Slovenský trenér věří, že se v nich jeho ovečky budou prezentovat v lepším světle než v červnu proti Okříškám a Šebkovicím. „Oba zápasy tehdy skončily remízou. Fyzicky jsme sice měli v obou utkáních navrch, ale rozdíl soutěže měl být vidět mnohem víc. Bohužel se potvrdilo, že náš kádr nemá takovou kvalitu, jaká by na divizi byla potřeba,“ postýskl si Kubík.