Opět potvrdili, že jsou týmem, proti němuž se žádnému soupeři nehraje dobře. Fotbalisté Humpolce zvítězili v sobotním utkání 12. kola moravskoslezské divize D na stadionu Havlíčkova Brodu 2:1.

Klíčový krok k bodovému importu udělal humpolečtí fotbalisté v úvodní pětačtyřicetiminutovce, v níž vstřelili dvě branky. „Rozhodl náš výborný týmový výkon. Chtěli jsme praktikovat náš styl hry, který je každému soupeři hodně nepříjemný. Podařilo se, výsledek se dostavil,“ pochvaloval si trenér celku z Pelhřimovska Lukáš Staněk.

V závěru prvního dějství ovšem jeho ovečky chycenou penaltou podržel gólman Kříž. „Samozřejmě nám hodně pomohl. Pokud by Brod dokázal do přestávky snížit, vyvíjel by se druhý poločas asi jinak,“ potvrdil.

Ačkoliv hráli proti deseti, přesto se hráči Humpolce po změně stran soustředili spíše na pozornou defenzivu. „Zranil se nám stoper Kopic, proto jsem musel na jeho místo z hrotu útoku přesunout Peška. Ten nám vepředu chyběl, míče jsme tam pak nedokázali uhrát. Ale tak trošku jsme počítali s tím, že Brod bude muset být více aktivní,“ přiznal.

Díky sobotní výhře se Humpolec dostal na metu patnácti bodů, čímž se posunul do klidného středu tabulky. „Dá se říci, že jsou to pro nás body klidu. Po těch předchozích čtyřech nevydařených zápasech už jsme se potřebovali chytit. Je jen dobře, že se nám to v Brodě povedlo,“ těšilo jej.

A už přemýšlel nad dalším soupeřem, kterým bude Břeclav. „Je to kvalitní mančaft, ale třeba by jim náš styl hry nemusel vonět. Hlavně se ovšem musíme dát přes týden zdravotně dohromady,“ zdůraznil Staněk.

Zatímco Humpolec o víkendu bral tři body, fotbalisté Velké Bíteše vyšli ze svého utkání dvanáctého divizního kola bez bodu. Při jejich domácí prohře 1:4 s Hodonínem padly všechny branky už v prvním dějství. „Hodonín se představil jako nejlepší mužstvo, s nímž jsme se letos utkali. Především to prokázal v první půli,“ sdělil kormidelník Velké Bíteše Marek Zúbek.

Na vedoucí branku Jihomoravanů ještě dokázali jeho svěřenci odpovědět. Jenže mezi 35. a 38. minutou domácí třikrát inkasovali – 1:4. „Do krátkého okamžiku se nakupily naše chyby, které zkušení hosté dokázali potrestat. Byla to škoda, protože herně jsme se kvalitnímu protivníkovi dokázali vyrovnat,“ lehce si postýskl.

Po pauze už další branka ve vyrovnané podívané nepadla. „S naším týmovým výkonem jsem byl spokojený, méně už s těmi individuálními. V některých důležitých momentech jsme bohužel selhali,“ mrzelo jej.

A svá slova dále rozvedl. „Jsou situace, kdy se musí každý hráč rozhodnout sám za sebe. A nám se to v nedělním dopoledni několikrát hrubě nevydařilo.“

Moc možností ke změnám v sestavě ovšem nyní trenér Velké Bíteše nemá. „Máme šest dlouhodobě zraněných hráčů. Poslední čtyři kola tak horko těžko sháním hráče alespoň na lavičku náhradníků,“ vysvětloval.

Také proto v neděli odehrál duel bez střídání. „K dispozici jsem měl náhradního gólmana a chlapce, který šel za další dvě hodiny hrát za béčko,“ usmál se Zúbek.