Bude to bitva jako řemen. Ve 21. kole moravskoslezské divize D si to v sobotu odpoledne ve vzájemném utkání rozdají dva nejhorší celky soutěže.

Předposlední Humpolec půjde do souboje s Bystřicí posílený o několik faktorů. Poslední dva zápasy vyhrál, díky tomu má na svého soupeře v tabulce tříbodový náskok, navrch hraje doma.

Před soubojem o šest bodů, který má začátek v 15.30, je ovšem kouč A.F.C. obezřetný. „Bystřice má zkušený tým, bude to úplně jiný zápas, než jsme minule sehráli proti béčku Jihlavy. Nesmíme cokoliv podcenit,“ sdělil Roman Veselý.

Zlomí domácí prokletí? V duelu nováčků potřebují více bodovat fotbalisté Rapotic

Jeho jmenovci na lavičce Bystřice dělá starosti koncovka jeho týmu, ale i zdravotní problémy. „Máme řadu zraněných, budeme si muset vypomoci některými kluky z béčka. O sestavě se rozhodne až po předzápasovém tréninku,“ prozradil Oldřich Veselý.

A ještě dodal. „Řekli jsme si v kabině, že nám teď vlastně začíná sezona. Dobře víme, že potřebujeme v Humpolci vyhrát. Může se ale stát, že budeme rádi i za bod.“

Bez vstřelené branky to ovšem bude náročný úkol. „Herně se neustále zlepšujeme, jenže co je to platné, když se trápíme v zakončení. Naposledy Lanžhot celý druhý poločas mačkáme jako citron, ale bez gólového vyjádření. Naopak hostům k vítěznému gólu stačili dvě střely za celý zápas," zlobil se Veselý.

Na obou pólech jasno. Fotbalisté v krajském přeboru vstoupí do poslední čtvrtiny

Program 21. kola ovšem odstartuje už v sobotním dopoledni, kdy na jih Moravy zamíří za svými soupeři mužstva Žďáru nad Sázavou a nováčka ze Speřic. V neděli dopoledne pak přijdou na řadu dvě derby.

V tom prvním, okresním, přivítá na jaře se trápící juniorka FC Vysočina o záchranu bojující Starou Říši. Ve stejný čas pak v měření sil dvou krajských rivalů hostí hráči Havlíčkova Brodu tým Velké Bíteše.

MS DIVIZE D - 21. KOLO

SOBOTA: Břeclav – ŽĎÁR N. S., Bohunice – SPEŘICE (oba 10.15), HUMPOLEC – BYSTŘICE N. P. (15.30).

NEDĚLE: JIHLAVA B – STARÁ ŘÍŠE, HAVL. BROD – VELKÁ BÍTEŠ (oba 10.15), Tasovice – ŽDÍREC N. D, Lanžhot – Start Brno (oba 16.30).