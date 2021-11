Nedá se říci, že by vyloženě propadli. Současně to od nich ale nebyla žádná úchvatná podívaná. Fotbalisté Velké Bíteše odehráli v letošním ročníku moravskoslezské divize D veskrze průměrný podzim. „Bodů jsme získali málo, nejsem spokojený,“ přiznal trenér Velké Bíteše Marek Zúbek.

Svá slova dále rozvedl. „Nenaplnili jsme potenciál, který mužstvo má, to se nepovedlo. Měli jsme zápasy, s relativně slabšími soupeři, které jsme i na venkovním hřišti zvládli. Měli jsme ovšem na víc v konfrontaci se soupeři, kteří jsou na naší úrovni. Neuhrávali jsme s nimi výsledky, které jsme si představovali,“ vysvětloval.

Získaných šestnáct bodů tak v podzimní tabulce znamená deváté místo. „Určitě je to málo, nejsem s tím spokojený. Když si promítnu všechny naše zápasy, měli jsme mít na kontě o nějakých šest bodů více,“ vypočítával.

Zkušený lodivod ihned uvedl, které zápasy měl konkrétně na mysli. „Byť má Břeclav výborné mužstvo, tak jsme proti ní doma dva body remízou ztratili. Z elitní trojky jsme nestačili na vedoucí Hodonín, ale s Lanžhotem i béčkem Zbrojovky jsme sehráli vyrovnané partie. Bohužel bez bodového zisku, což mě trápí,“ neskrýval.

Vinou řady zranění musel Zúbek na podzim v sestavě často experimentovat. „Bylo to sice nepříjemné, ale na našich výsledcích to nemělo zásadní roli. Občas nám samozřejmě chyběla větší konkurence, hráči nastupovali na jiných postech, než jsou zvyklí. Naše problémy v ofenzivní části by ovšem nevyřešilo ani to, pokud bychom byli kompletní,“ uznal.

V této souvislosti zmínil bývalý český reprezentant především jedno jméno. „Nepodařilo se nám v útoku zacelit díru po odchodu Zdeny Traxla. Byť jsme si třeba dokázali vytvořit tlak, v té poslední třetině útočného pásma jsme byli ve velké většině zápasů špatní. Celý podzim jsme si s tím nedokázali poradit,“ mračil se.

V čem především tkvěla síla veleostříleného útočníka s ligovými zkušenostmi? „Zdeněk na sebe dokázal vázat hned několik protihráčů. Vedle toho se dostával i do zakončení, z toho všeho těžili hráči vedle něj, ale i na hřišti pod ním. On sice v té první fázi góly příliš nedával, ale udělal takové penzum práce, že z toho mohli těžit právě další hráči v ofenzivě,“ nastínil.

Jen čtrnáct vstřelených branek Zúbkova slova potvrzuje. Na straně druhé jen sedmnáct inkasovaných branek je slušnou vizitkou obranné fáze. „Vytvořit slušnou defenzivu není tak složité. Ať hrajete jakýmkoliv stylem, z obrany musíte vždy vycházet,“ komentoval.

Také obrana Velké Bíteše si ovšem vybrala slabší chvilky. „Ve Staré Říši jsme inkasovali třikrát, proti Hodonínu dokonce čtyřikrát. Ačkoliv máme obrannou hru celkem slušně zvládnutou, neznamená to, že bychom chtěli rezignovat na naši větší kvalitu směrem dopředu,“ ubezpečil.

Možná také proto celku z města na pomezí Vysočiny a jižní Moravy více svědčily venkovní zápasy. „V domácím prostředí musel náš soupeř, především kvůli divákům, hrát otevřeněji. Pro nás se tak otevíraly větší možnosti směrem dopředu,“ všiml si, čímž se ještě jednou vrátil k ofenzivní činnosti.

„Na podzim jsem si nedokázali vytvářet větší množství vyložených příležitostí v jednotlivých zápasech. My přitom nemáme tým, kterému na vstřelení branky stačí dvě tři příležitostí. To spíše tak pět nebo šest,“ sdělil.

Úroveň čtvrté nejvyšší soutěže se podle slov kormidelníka Velké Bíteše po dlouhé přestávce příliš nezměnila. „Dá se říci, že si trojice Hodonín, Zbrojovka B a Lanžhot hraje vlastní soutěž. My se snažíme být co nejlepší v tom pelotonu za nimi. Mezi těmito týmy rozhodují maličkosti, třeba právě to, kdo je produktivnější,“ předestřel.

Před jarními odvetami by ve Velké Bíteši kádr rádi posílili. „Hledáme nové hráče, kteří by dokázali více zaměstnávat obranu soupeřů. Tak, aby ti naši stávající, kteří toho pak dokážou využít, byli produktivnější. Styl hry nechci nijak měnit, protože podle mého nám schází jen málo k tomu, abychom byli úspěšnější. V podstatě větší zaměstnání protivníků v jejich obraně a vyšší důraz v poslední třetině hřiště,“ popisoval.

Sehnat kvalitní posilu do divize ovšem není jednoduché. „S potencionálními posilami jednáme pořád, na některé jsem se byl několikrát i podívat. Je to však složité. Musíme oslovit kluky z nižších soutěží, kteří nejsou závislí na penězích z fotbalu. Bohužel většina z nich je spjatá se svým klubem, tím pádem je velice obtížné je získat,“ dodal Zúbek.

FC PBS VELKÁ BÍTEŠ - podzim 2021

Nejlepší střelec: Jakub Sznapka – 4 góly

Nejlepší zápas: Ždírec n. D. 3:0 (8. kolo)

Nejhorší zápas: Hodonín 1:4 (12. kolo)

Hodnocení Deníku: 3 Vzhledem k problémům, které na podzim měli, fotbalisté Velké Bíteše rozhodně nepropadli.