O tom, že se podzim na Moravě odpískal, se už ví přes týden. A když už není na co cílit, dostali divizní fotbalisté Slavoje Polná a Staré Říše volno. „Rozpustili jsme to hned při prvním povelu,“ potvrzuje staroříšský kouč Luděk Kovačík. „Je dobře, že se to takhle rozhodlo a je jasno,“ doplnil.

Stejného názoru je i polenský kouč. „Všichni mají svých problémů dost, je to těžké období a podle mě je to rozhodnutí správné,“ přidal se Ján Kubík, podle kterého by v tuto chvíli už bylo náročné naskakovat znovu do zápasového rytmu. „Když se přestalo trénovat, rozjezd byl pomalý. Na té amatérské úrovni to je složité. Podle mě se nic tak hrozného neděje, protože nám zbývají čtyři dohrávky, a ty se na jaře dají stihnout. Místo přáteláků v zimě se budou hrát mistráky na umělé trávě,“ má jasno.

Polenský kouč hráčům domácí tréninkové úkoly ale nedával. „Rozešli jsme se před dvěma týdny. Měli jsme ještě v plánu zatrénovat si v Lukách na umělce, ale to padlo. Teď uvidíme, jak to bude. Ale individuální tréninkové plány jsme hráčům nedávali, protože je stejně nemáte možnost kontrolovat, když nemají sportestery,“ tvrdí. „Spíš je teď důležité, abychom se domluvili, kdy odstartujeme přípravu. Pokud to bude tak, že se začne hrát dřív, tak se to určitě bude muset posunout,“ dodává Kubík.

Ani trenér Kovačík nemá své svěřence pod kontrolou. Věří, že i když mají hráči volno, tak na fotbal nezanevřou. Alespoň co se týče fyzické kondice. „Říkal jsem jim, že musí něco dělat, ale jestli to pomáhá, to nevím,“ zasmál se trenér. „Já si myslím, že jsou normální a nejsou líní, a něco dělají,“ doufá. Ale také chápe, že ne každý má náladu. „Je to těžké, když člověk neví, jestli se vůbec bude hrát a co bude na jaře. Mě samotnému je těžko doma, těm mladým musí být ještě hůř. Musíme to ale nějak zvládnout,“ uzavírá kouč Staré Říše.