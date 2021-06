Konečně se uvidí zase společně. Fotbalisté Staré Říše po dlouhé odmlce dnes odpoledne zahájí přípravu na nový divizní ročník. Pauzu už dělat nebudou.

Luděk Kovačík | Foto: Deník

Trenér Luděk Kovačík svolal svůj tým a druhý červnový den to odstartuje. „Ve středu na to vlítneme,“ hlásí kouč Staré Říše: „Ale s tím počtem hráčů to není moc růžové,“ reagoval na to, kolik hráčů se mu bude hlásit.