Fotbalisté divizní Staré Říše, kterým se uplynulý podzim vůbec nepovedl, odpočívají. Trenér Kovačík věří, že nabírají energii na zimní přípravu, ve které přiostří. Kouč také doufá, že se povede „nemožné“ a kádr se rozroste.

Fotbalisté Staré Říše (v červeném) podzim nezvládli. V zimní přípravě si i proto pořádně máknou. | Foto: Deník / Vít Brabec

Po devíti podzimních zápasech mít jen čtyři body, to je žalostně málo. A to také ví kouč Staré Říše Luděk Kovačík, který byl během nekompletního prvního dějství divize D nemile překvapen. "Je to nepříjemné a já na to nepomyslel ani náhodou, že by to mohlo být takhle špatné. Je to prostě realita," kroutil hlavou při hodnocení kouč.