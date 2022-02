Na jednom hráči dnes většinou týmový výkon ve fotbale nestojí. V Polné o tom ovšem nyní vědí své. „Po příchodu Honzy Štohanzla jsme se rapidně zvedli. Hráči, kteří předtím neměli potřebné sebevědomí, najednou vypadají úplně jinak. Ta změna je na nás vidět,“ všiml si Kubík.

Navíc by do kádru klubu z Jihlavska ještě měly dorazit další posily. „Jména zatím nemohu prozradit, ale máme rozjednané dva hráče. Jednoho na stopera, kde sice máme kvalitu, ale nemáme možnost náhrady. Druhý hráč by zkvalitnil naší levou stranu. A k tomu ještě mladý útočník Došek, který by měl dorazit z Jihlavy, až se tam uzavřou kádry pro jaro,“ nastínil náročný kouč.

Po demolici Bystrce 7:0 zdolaly v sobotu jeho ovečky Rousínov 2:1. „Je cítit, že se postupně zvedáme. Rousínov má kvalitní tým, byl hodně agresivní a důrazný. To nám hlavně v první půli dělalo problémy,“ pozoroval.

S úvodním dějstvím tak Kubík v sobotu nebyl spokojený. „První poločas od nás nebyl dobrý. Šanci dostali hráči širšího kádru, ale nepředvedli výkon, který by byl dostatečný na divizi,“ mračil se rodák ze Slovenska.

Však také první půli Polná prohrála 0:1. „Gól jsme dostali z penalty po obrovské chybě gólmana Čermáka,“ komentoval.

Po změně stran ale přišel obrat. „Ve druhé půli jsme se zlepšili, střídající kluci naši hru výrazně oživili. Přišla tam kvalita a zaslouženě jsme výsledek otočili, s tím jsem byl spokojený,“ lebedil si Kubík.