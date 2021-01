Momentální situace kolem pandemie koronaviru shánění posil příliš nenahrává, a tak trenér divizního Slavoje Polná Ján Kubík zatím žádnou novou tvář nepředstavil.

Jedno jméno kouč posledního celku skupiny D v rámci možných posil přece jen zmínil. „Alternativou do obrany je Doucha, ten s námi už trénoval, ale to je stále v jednání se Stříteží,“ prozradil Kubík jeden z možných přestupů defenzivního hráče.

Kouč ale na konci zkrácené podzimní části také avizoval, že by stál ještě o hráče do ofenzivy. „Ale útočník se shání těžce, zatím jsme to ani moc neřešili,“ přiznává trenér Slavoje Polná, který se v tu dobu naopak bál, aby mu neutekl tvůrce hry Marek Šerý. A to se přesně stalo. „Bohužel odešel do Žďáru. Já mu dal nabídku, aby nám ještě pomohl do konce sezony, ale byl už tak nějak unavený z toho vše a pevně rozhodnutý. A já to jeho rozhodnutí beru,“ uzavřel Ján Kubík.