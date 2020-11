Před sezonou jste hovořil o středu tabulky. Jste až desátí. Zklamaly vás výkony hráčů nebo byla kvalita divize vyšší, než jste čekal?

Divizi jsem dlouho nehrál a ani jsem se na zápasy nedostal jako divák. Neměl jsem ji zmapovanou. Když jsem viděl naše výsledky v zimní přípravě, kdy se nám povedlo sehrát několik dobrých zápasů se silnými soupeři, nabyl jsem optimismu. Maloval jsem si naše možnosti lépe.

Byli jste na tom alespoň po herní stránce lépe než výsledkově?

Mužský fotbal je na této úrovni hodně přísný. Když se dopustíte chyby, soupeř ji většinou potrestá. Na druhou stranu není lehké vstřelit gól. V našem případě to bylo o sebevědomí. Nepovedlo se nám první kolo se Ždírcem. Pak nám dlouho trvalo, než začala naše hra k něčemu vypadat.

Vstup do sezony jste měli opravdu špatný. V prvních pěti zápasech jste získali jen bod. Byl to šok?

V tu chvíli jsem víc pochopil lidi v klubu, jejich filosofii. To, že jsou rádi za každý bod. Slevil jsem z nároků, zklidnil se. S kluky jsme si některé věci vyříkali, pomohlo nám to.

Právě v první fázi sezony toho poměrně málo odehrál Václav Koloušek. Proč?

U něj je to o zdravotních problémech. Na začátku sezony ho trápilo svalové zranění. V jeho věku už se to samozřejmě hojí daleko déle. V některých utkáních by pár minut zvládl. Chtěl jsem ho poslat na hřiště alespoň v závěru, kdy by chodil do unavené obrany. Většinou už jsme ale měli takovou ztrátu, že to nemělo smysl.

Je pro vás stále klíčovým hráčem?

Pořád je to hráč, který má mužstvu co dát. Jeho doménou jsou standardní situace. Když byl na hřišti, byl pro soupeře hodně nebezpečný. Cenný je i jeho přístup. I přes svůj věk je ochotný ze sebe vydat maximum. Proto si ho lidi v Humpolci tak oblíbili.

S Janem Peškem jste si pomáhali na stoperu. Nechyběl v útoku?

Vidím v něm stále útočníka. Má výšku, je rychlý, silný v osobních soubojích. Na druhou stranu doplácí na to, že nemá fotbalové základy z většího klubu. Na stoperu nastupoval kvůli našim potížím. Chyběl nám David Maršík, který měl hrát ve dvojici s Martinem Pechou. A stoper je tak důležitý post, že jsem se bál dát tam kluka s méně zkušenostmi.

Dá se říci, že vám na podzim bylo nejhůře po debaklu v Bystřici?

To už bylo vyústění naší herní nepohody. Výsledkově ani herně jsme v tom zápase do soutěže nepatřili. Na druhou stranu jsem rád, že jsme tam dostali přes hubu. Týden po tom nebyl klidný, ale dali jsme se do kupy. Byl to zlomový zápas.

Naopak nejlepší zápas byl ten ve Žďáře?

Výsledkově i herně. Na co jsme sáhli, to se nám povedlo. V tu chvíli to byla naše první výhra. Pro mě jako trenéra v divizi vůbec.