Jeho diviznímu týmu se nedohraná první část sezony vůbec nepovedla. Se čtyřmi body se krčí na předposlední příčce. A není se čemu divit, že by se ani nezlobil, kdyby se i tento ročník, stejně jako loňský, anuloval. „Kdyby se mělo odehrát celé jaro, neviděl bych v tom problém. Ale pokud by se mělo odehrát jen pár kol, aby byl kompletní jen podzim, bylo by to pro nás neštěstí. Těžko v těch zápasech něco otáčet. A my navíc ještě nebudeme mít k dispozici svoje hřiště, to bude až od léta,“ připomněl Nedvěd, že ve Staré Říši se pustili do velké rekonstrukce hrací plochy.

A kvůli tomu se celek z Jihlavska na podzim doma příliš neohřál. Párkrát si přehodil i pořadatelství. „My jsme z těch devíti kol hráli sedmkrát venku, ale na to nebude brát nikdo zřetel, a tak to beru i já. Na to se nechceme vymlouvat,“ je šéf klubu smířený s tím, že pokud se zbylá porce podzimních zápasů odehraje, bude to pro Starou Říši nevýhodné. „Žádný klub nešel do soutěže s tím, že by něco takového mohlo zase hrozit. Já si myslel, že se to opakovat nebude, ani na ten podzim,“ doplnil Miroslav Nedvěd.

Podle něj se rozdělí kluby na tři tábory. „Budou ti, co už by nejraději nehráli, ale také ti, co jsou na špici a budou chtít hrát, a některým to bude asi jedno,“ domnívá se šéf FSC. „Podle mě by to mělo být ale nastavené celorepublikově. Buď se to dohraje všude, nebo nikde. Pokud se to stihne, vezmeme to rozhodnutí a stěžovat si nebudeme“ doplnil.

Nedvěd měl v plánu během zimní pauzy doplnit kádr, ovšem v téhle těžké době to není žádný med. „Abych pravdu řekl, tak jsme zaúkolovali i kluky, kteří díky malé kopané nebo futsalu mají větší přehled než trenér nebo já. Už loni nám nějaké tipy dávali, a já byl se dvěma hráči v kontaktu. Ale nechtěl jsem to řešit v rozjeté soutěži, protože v jednom z mančaftů se znám s vedoucími. Necháme to až na léto. Navíc ani pro druhou stranu to není ideální doba k jednání,“ je předsedovi FSC Stará Říše jasné. „A s hráči to bude čím dál tím horší,“ dodává.