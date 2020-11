Překvapivého lídra má po nedohrané podzimní části letošního ročníku moravskoslezská divize D. Té totiž po deseti kolech, byť jen s těsným jednobodovým náskokem, vládnou fotbalisté Velké Bíteše.

A nutno dodat, že zcela zaslouženě. Svěřenci trenéra Marka Zúbka totiž v sezoně dosud neokusili hořkost porážky. „Samozřejmě se na tabulku dívá moc hezky. Mám radost především za kluky, protože sehráli vynikající zápasy, které jsou ale výsledkem jejich kvalitního tréninkového procesu,“ usmíval se Zúbek.

Hlavou v oblacích ovšem nelétá. „Rozhodně to ale nechci nějak glorifikovat. Ještě nás totiž na podzim čekaly tři velice těžké zápasy. Shodou okolností s týmy, které jsou v tabulce jen těsně pod námi. Naše výsledky jsou super, ale ta tabulka není úplně vypovídající,“ dodal.

A má pravdu. Jen o bod zpět je druhý Hodonín, třetí Lanžhot a čtvrtá juniorka Zbrojovky Brno ztrácí body čtyři. Oba celky však mají zápas k dobru.

Relativní spokojenost může panovat ve Ždírci nad Doubravou a v Havlíčkově Brodě. Oba kluby se v průběhu podzimu potýkaly s karanténou, přesto jim patří páté, resp. šesté místo. Zranění klíčových opor přibrzdilo po skvělém úvodu Žďár nad Sázavou, podobně dopadli i fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem.

Pohled na spodek tabulky není pro Vysočinu příliš radostný. Poslední čtyři místa v ní totiž patří shodně celkům právě z našeho kraje. Jedenáctá Bystřice má deset bodů a je alespoň v kontaktu s celky středu tabulky. O dvanáctém Humpolci, třinácté Staré Říši a poslední Polné to ovšem neplatí.

Pohybovat se v horních patrech tabulky, takový byl předsezonní plán Staré Říše. Jenže tým z Jihlavska během neúplného podzimu vystřízlivěl. Je předposlední! „Je to děsivé. Ani v tom nejhorším snu jsem si takový průběh nepředstavoval,“ přiznal kouč Luděk Kovačík.

A pokračoval. „Mohl bych to sice brát tak, že jsme druzí, když se otočí noviny, ale většinou se čtou normálně,“ ironicky poznamenal. „Je to nepříjemné a je to bohužel realita. Nezvládli jsme nahradit hráče ze základu, kteří odešli. S nimi zmizela i kvalita,“ dodal Kovačík.

Ještě hůře si počínal polenský Slavoj, který dosáhl za devět utkání jen na jediný bod! „To, co jsme předváděli, bylo hodně špatné. Pro ty kluky to byl asi nejhorší podzim,“ tvrdí trenér Ján Kubík. „Hráči, kteří hráli divizi, nepodávali takové výkony, které bych od nich očekával. A někteří ani moc netrénovali a přišlo i hodně nezkušených kluků. To chvíli trvá, než se to dá dohromady. Ke konci už to bylo lepší, ale je to hlavně o tom, poctivě pracovat. Na jaře tady nebude prostor pro slabé nátury,“ tuší složitou záchranářskou pouť.