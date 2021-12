Útočná opora divizních fotbalistů Bystřice nad Pernštejnem zhodnotila uplynulý podzim z pohledu svého, ale i celého týmu.

Ačkoliv Miloš Prášil nestíhá pořádně trénovat, pořád je nejlepším kanonýrem divizních fotbalistů Bystřice nad Pernštejnem. | Foto: David Mahel

Kanonýr k pohledání. Tím je útočník divizních fotbalistů Bystřice nad Pernštejnem. Potvrdil to i letos na podzim osmi přesnými zásahy. „Na to, jak málo trénuji, je to hodně dobrý výsledek,“ zasmál se jednatřicetiletý snajpr.