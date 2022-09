V domácím táboře, pro nějž to byl první bodový zisk v sezoně, s ním ale nějaká přehnaná radost nepanovala. „Měli jsme dvě tisíciprocentní šance, které jsme však nevyužili. Proto zápas skončil bezbrankovou remízou,“ postýskl si trenér Bystřice Oldřich Veselý.

V první půli byl úplně sám před gólmanem hostů útočník Sklenář, ale balon napálil jen do tyče. Po změně stran se objevila tváří tvář strážci hostující svatyně nová posila celku ze Žďárska, krajní záložník Chloupek. „Bohužel míč jen napálil do gólmana. Více šancí jsme už pak neměli,“ štvalo Veselého.

Zřejmě pod vlivem předchozích pěti porážek chyběla jeho ovečkám v ofenzivní části lehkost a kreativita. „To je pravda, v tom se na nás nevydařený úvod negativně podepsal. Kluci makají na sto procent, pokud jde o přístup, nemohu jim nic vytknout. Na trénincích, ale také při zápasech příkladně bojují, ale ve finální fázi by to chtělo více lehkosti. Je to o psychice, to se natrénovat nedá,“ poznamenal kormidelník Bystřice.

Přesto věří, že první bodový zisk v sezoně by mohl jeho celek nakopnout. „Chtěli jsme body tři, ale musíme brát i ten jeden. Teď jedeme na půdu silného Lanžhotu, ale pak narazíme na další celky z Vysočiny, třeba Humpolec či Starou Říši, kde budeme potřebovat naplno bodovat,“ dodal Veselý.

Úplná spokojenost se ziskem jednoho bodu nepanovala ani v Havlíčkově Brodě. „Bod je málo, chtěli jsme v Bystřici vyhrát. Zkraje sezony jsme poztráceli dost bodů, což jsme chtěli částečně dohnat právě zde,“ komentoval po utkání lodivod Slovanu Jindřich Adamec.

Také jeho mančaft si během devadesáti minut vypracoval dvě nadějné příležitosti, ale ani jedna z nich brankou neskončila. „Beru to tak, že se jedná o zisk bodu ze hřiště soupeře, což by nás mohlo nastartovat k lepším zítřkům,“ naznačil.

Největším aktuálním problémem Slovanu je marodka. Také ta se projevila v předchozím kole, kdy Brod schytal domácí debakl 2:6 od rezervy Jihlavy. „V minulých zápasech jsme doplatili na naši nedisciplinovanost. S Jihlavou jsme dostali čtyři nebo pět gólů po prakticky totožných situacích, při nichž jsme byli nezodpovědní ve středu hřiště. Celý týden jsme se proto bavili o tom, že do utkání v Bystřici půjdeme s tím, že budeme stavět na základních věcech, jako jsou bojovnost a nasazení,“ prozradil.

Po šesti kolech pět bodů a až jedenácté místo, to rozhodně není bilance, s níž by byli v Havlíčkově Brodě spokojení. „Nechci se vymlouvat, aby to znělo jako nějaké alibi, ale neustále řešíme řadu absencí. Třeba Žďár nebo Ždírec rotují sestavou jen minimálně, kdežto my do ní musíme neustále vynuceně sahat. Za šest kol jsme ji neustálili, to je asi náš největší problém,“ neskrýval Adamec.

Velmi cenné tři body si připsali fotbalisté Žďáru nad Sázavou. V notně slepované sestavě, díky třem vyloučeným v minulém kole, doma dokázali zdolat dosud neporažené Tasovice 2:1. „V mé krátké trenérské kariéře jsem něco podobného ještě nezažil, tolik absencí. Ale kluci to zvládli parádně. Vzadu jsme to uskákali a Mára Šerý dvěma vstřelenými góly potvrdil, že mu to tam teď padá,“ pochvaloval si kouč FC Žďas Václav Pohanka.