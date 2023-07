O tom, že se jeho svěřenci jen po jednom roce opět vrací do divize, se rozhodlo u zeleného stolu. Vedení druholigového FC Vysočina Jihlava se totiž rozhodlo zrušit rezervní tým, který působil právě v divizi.

Jeho místo tak musel zaujmout jiný celek z Vysočiny. Za vítězným Pelhřimovem byli první na pásce fotbalisté Polné. „Rozhodování, zda postup přijmout, nebylo jednoduché. Nakonec rozhodla kabina, kdy hráči byli jednotně pro. To nás utvrdilo, že se jedná o správný krok. Samozřejmě je to spojené také s ekonomikou a posílením mužstva,“ uvědomoval si Adamec.

Možnost opět působit ve čtvrté nejvyšší soutěži považuje za velkou výzvu. „To stoprocentně. Divize nyní bude z pohledu Vysočiny velice atraktivní. Je jen na nás, zda se s tím popereme a dokážeme být v divizi konkurenceschopní,“ přiznal.

Ihned po přijmutí postupu se v Polné rozběhla jednání směrem k posílení týmu. „Je nám jasné, že musíme posílit. Určitě chceme získat některé kluky ze zrušeného béčka Jihlavy, ale máme rozjednaných i dost dalších hráčů. Minimálně jednoho do každé řady hodláme získat,“ naznačil kouč Slavoje.

Poslední dvě sezony, které Polná v divizi strávila, jsou pro všechny v klubu velkým varováním. „Museli jsme posunout začátek přípravy, protože víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Řada kluků tu prošla posledními třemi sezonami a nikdo z nich nechce, aby se to opakovalo. Také kvůli tomu děláme vše pro to, abychom vhodně doplnili kádr,“ neskrýval značnou motivaci.

Druhé místo v konečné tabulce krajského přeboru přitom Polná uhrála jen díky lepším vzájemným zápasům se třetí Kamenici nad Lipou. Oba týmy totiž nasbíraly shodný bodový zisk. „Ne pokaždé se nám podařilo přetavit dobrou hru v odpovídající výsledek. Všechno je hlavně o zkušenostech. Náš kádr je mladý, v rozhodujících momentech mu pak právě zkušenosti chybí. I na to budeme hledět při posílení týmu,“ prozradil.

Především spolehlivého zakončovatele by v klubu z Jihlavska rádi přivítali. „Ve finální fázi nás nejvíce tlačí bota. Tedy v poslední třetině hřiště, kde se rozhodují zápasy. Někdy nám to sice do branky napadalo, ale byla řada zápasů, které jsme mohli a měli zvládnout lépe,“ komentoval.

Za největší plus považuje trenér Slavoje dobré klima v kabině. „Podařilo se po loňských změnách sestavit skutečnou partu, která drží při sobě. Herně jsme se také neustále zlepšovali, jarní část od nás byla herně velice kvalitní, ačkoliv jsme v ní paradoxně získali méně bod než na podzim,“ pousmál se.

Podařilo se také najít přirozené lídry mužstva. „Vojta Haala a Kuba Holub jsou jak na hřišti, kde nastupují na krajích naší sestavy, tak také v kabině pomyslnými vůdci mančaftu. Kolem nich se všechno točí,“ potěšilo Adamce.