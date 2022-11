V očekávaném okresním derby mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Žďárem nad Sázavou se naplnily papírové předpoklady. Druhý tým podzimní tabulky ale zápas mizerně začal, když Bystřici dostal po hrubce obrany hostů do vedení Chloupek – 1:0. „Musím ale uznat, že Žďár byl pak skoro celý zápas lepším týmem,“ pokyvoval hlavou kouč domácích Oldřich Veselý.

A měl pravdu. Ještě do poločasové přestávky vyrovnal Vokoun. Nástup do druhé půle vyšel FC Žďas na výbornou. Přesné zásahy Šerého a Henzla znamenaly vedení o dvě branky. „A mohlo to být ještě lepší, protože stoprocentní tutovky pak zahodili Henzl s Kunstmüllerem,“ lehce si postýskl trenér Žďáru Václav Pohanka.

Jeho ovečky to mohlo mrzet, protože Prášil snížil na 2:3 a domácí nebyli daleko od vyrovnání. Místo dalších gólů však bylo k vidění už jen po jedné červené kartě na každé straně.

MS DIVIZE D - 13. KOLO

START BRNO – VELKÁ BÍTEŠ 6:1 (2:0)

Góly: 24., 51. a 55. Havlín (první z PK), 43. Sedlo, 66. Pyš, 72. Okleštěk – 57. Krula. Rozhodčí: Jahoda. ŽK: 1:0. ČK: 0:2 (23. Pavel Loup, 63. Mrňa). Diváci: 250.



BYSTŘICE N. P. – ŽĎÁR N. S. 2:3 (1:1)

Góly: 10. Chloupek, 84. Prášil – 36. Vokoun, 49. Šerý, 51. Henzl. Rozhodčí: Budovič. ŽK: 4:3. ČK: 1:1 (90. Prášil – 90. Severa). Diváci: 170.



Další program 13. kola:

SOBOTA: Břeclav – STARÁ ŘÍŠE (10.15), H. BROD – Bohunice, Lanžhot – Tasovice, HUMPOLEC – ŽDÍREC N. D. (vše 14.30).

NEDĚLE: JIHLAVA B – SPEŘICE (10.15).