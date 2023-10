Po sedmi kolech měl nováček čtvrté ligy na kontě 14 bodů a udivoval bodovými zisky proti zkušenějším soupeřům. Jenže v následujících pěti kolech už nepřidal celek z Jihlavska ani bod.

Některé prohry mrzely více, jiné méně. „Třeba poslední dvě prohry s béčkem Líšně nebo Lanžhotem si těžko můžeme vyčítat. To jsou týmy, které mají opravdu velkou kvalitu,“ potvrdil trenér polenského Slavoje Lukáš Adamec.

To předchozí jednogólové porážky se Ždírcem či Speřicemi, stejně jako domácí výbuch 2:5 s Tasovicemi, mrzely více. „Vyloženě nepovedený zápas jsme sehráli jen s Tasovicemi, tam to od nás bylo špatné,“ uznal.

Fotbalisté Žďáru jedou na vítězné vlně, dál září i Humpolec s Havlíčkovým Brodem

Příčiny výsledkových nezdarů na Jihlavsku znají. „Nemáme široký kádr, takže v případě zranění sestavu těžko doplňujeme. Ale na závěrečná tři kola už by to mělo být lepší. Citelně nám ovšem dopředu chybí Ilya Kazlou,“ postýskl si kormidelník Polné.

Akvizice z Běloruska musela odcestovat. „Opět mu skončilo vízum, takže na podzim dohrál už skoro před měsícem. Snad bude k dispozici znovu pro jarní část,“ doufal.

Ve zbývajících třech podzimních kolech by ale fotbalisté Slavoje potřebovali bodovat. Vedle domácího duelu proti vedoucí juniorce Zbrojovky Brno, kde mohou jen překvapit, je čekají nejhorší dva týmy tabulky.

A zápasy ve Velkém Meziříčí a ve Staré Říši mohou směrem pro odvetné boje ledacos naznačit. „Pro nás jsou to klíčová utkání, bylo by špatné je oba prohrát. Věřím ale, že máme sílu na to, abychom je zvládli a vytvořili si lepší pozici do jara,“ komentoval.

Signál rozhodl. Jsem rád, že ho kluci zkusili, usmíval se kouč Vrchoviny Michal

Na nedělní dopolední duel ve Velkém Meziříčí je Lukáš Adamec dobře připravený. „Jelikož v Meziříčí už dvacet let žiju, dobře ten tým znám. (smích) Viděl jsem několik jejich utkání, hrají sympatický a kombinační fotbal, ale doplácí na nezkušenosti,“ povšiml si Adamec.

V neděli odpoledne vyběhne k utkání 13. kola před vlastními fanoušky také předposlední Stará Říše. Ta ale bude mít mnohem těžšího soupeře než Velké Meziříčí.

Rozjeté Nové Město naposledy zdolalo vedoucí béčko Zbrojovky. A chce maximálně bodovat také v závěru podzimu. „Chceme udělat co nejvíce bodů, konkrétní cíl jsme si nestanovili. Ve Staré Říši, ale poté i proti Velké Bíteši či Humpolci budeme favoritem, každý zápas je tu však těžký,“ sdělil kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

MS DIVIZE D - 13. KOLO

NEDĚLE: Zbrojovka Brno B – PELHŘIMOV, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – SLAVOJ POLNÁ (oba 10.15), VELKÁ BÍTEŠ – HUMPOLEC, Lanžhot – HAVLÍČKŮV BROD, Líšeň B – Břeclav, STARÁ ŘÍŠE – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ , Tasovice – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, SPEŘICE – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (vše 14.30).