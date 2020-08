Kouč Staré Říše Luděk Kovačík ví, že nebude mít těžkou hlavu s tím, koho postaví. Přípravu totiž odehrál vesměs jen s jedenácti hráči! Někteří marodi ještě fit nejsou, ale je možné, že k dispozici budou alespoň na lavičce.

A co trenér od podzimní premiéry v Bystřici nad Pernštejnem očekává? „To vůbec nevím. Minule jsme dostali výprask,“ poukázal na takřka rok starou porážku 2:5. „Jinak výsledky Bystřice z přípravy neznám, tak netuším, s čím domácí přijdou. Doufám ale, že se nám tam bude dařit a něco uhrajeme,“ přeje si Kovačík.

1. kolo divize D

SOBOTA: Bystřice n. P. - STARÁ ŘÍŠE (17.00).

NEDĚLE: H. Brod – SLAVOJ POLNÁ (17.00).

S prázdnou by se nerad vracel ani polenský trenér Ján Kubík, který je u týmu jen chvíli. A navíc ho čeká duel v Havlíčkově Brodě. „Co mám zprávy, tak hodně posílil. Jsou to zvučná jména, jako třeba Kučera. Z Polné tam šel i Bajer. Myslím si, že to bude zajímavé utkání a pokud do něj půjdeme s touhou udělat nějaký dobrý výsledek, tak tam můžeme překvapit,“ míní Kubík.

O sestavě má takřka jasno. „Mám tam malá okénka, ale na devětadevadesát procent už jsem rozhodnutý,“ doplnil.