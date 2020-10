Slavoj se po prohře 1:2 nadále krčí jen s jediným bodem na chvostu divizní tabulky. Ale už potřetí za sebou ukázal, že úplným otloukánkem být nemusí. „Tento výsledek nás mrzí, je to škoda. Ale dokazujeme si, že se dá hrát s každým. Třetí zápas v řadě jsme prohráli jen o gól. Chybí nám jen více zkušeností,“ myslí si polenský kouč Ján Kubík.

Přiznal ale, že nedělní duel nemusel být vůbec dramatický, jak byl. „My jsme do zápasu šli s cílem bodovat, ale první poločas z naší strany nebyl tak kvalitní. Hlavně v úvodu byl Lanžhot velmi dobrý, měl tři čtyři šance, a naštěstí proměnil jen jednu,“ nastiňuje průběh trenér hostů, jehož tým sahal ještě před přestávkou po vyrovnání, ovšem Voráč nastřelili pouze tyčku.

To polenský výběr mrzet nemuselo. „Ve druhé půlce jsme se hodně zvedli a v prvních patnácti minutách jsme měli tři gólové šance,“ poukazuje Kubík na příležitosti Svobody, Voráče a gólovou akci na jejímž konci byl Šerý. Toho vyslal do úniku po kombinaci s Drápelou Svoboda. „To byla naše dobrá pasáž,“ pochvaloval si kouč.

Polenské výsledky

1. kolo H. Brod 1:5 (V)

2. kolo Stará Říše 0:3 (D)

3. kolo V. Bíteš 1:1 (V)

4. kolo Žďár n. S. 0:4 (D)

5. kolo Ždírec n. D. 0:5 (V)

6. kolo Hodonín 0:9 (D)

7. kolo Břeclav 0:1 (V)

8. kolo Brno B 2:3 (D)

9. kolo Lanžhot 1:2 (V)

Zaskočený Lanžhot jako favorit nepůsobil, i když několikrát zahřmělo i před brankou Čermáka. „Oni byli nervózní, ale samozřejmě hrozili z krajních pozic. Centrované míče do vápna byly nebezpečné, ale Čermák chytal výborně,“ pochválil strážce svatyně.

Polná dokonce sahala po druhém gólu. „Myslím, že jsme to mohli klidně otočit. Šerý měl další tutovku, po podobné kombinace šel sám, ale bohužel přestřelil. To byl asi klíčový moment utkání,“ tvrdí Kubík.

A měl pravdu, jelikož tři minuty před koncem Bartoš rozhodl o tom, že tři body zůstanou doma. „Trefil to krásně po břevno. S tím se nedalo nic dělat,“ uznal kouč host. „Je to škoda, ale myslím, že v druhé půlce odvedli kluci dobrý výkon, kus práce, a nemají se za co stydět,“ uzavřel.