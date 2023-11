Ten by mohl hodnocení podzimu rozdělit na dvě poloviny. V té první jeho ovečky doslova zářily, když měly po sedmi kolech na kontě 14 bodů. Jenže poté následovala dlouhá série sedmi porážek, které přerušila až důležitá výhra v posledním kole na půdě poslední Staré Říše.

Spokojenost v Polné je tak poloviční. „Dobře víme, že jsme měli na víc. Mít o nějaké tři čtyři body více, byl bych spokojenější. Hlavně ve Speřicích jsme body nechali úplně zbytečně,“ lehce si postýskl Adamec.

Do sezony přitom vstupoval divizní nováček prakticky bez posil. „Nesmírně nám pomohla úvodní domácí výhra nad Velkou Bíteší. Po ní šlo sebevědomí hráčů nahoru, dokázali si, že se dá hrát s každým,“ přisvědčil.

Fotbalisté Velké Bíteše na podzim nepropadli, rozhodně ale mají na vyšší příčky

I když v tabulce celek z Jihlavska dlouho okupoval horní příčky, zůstával jeho kouč nohama na zemi. „Dařilo se nám, ale věděl jsem, že nás teprve čekají těžké zápasy proti jihomoravským celkům. Chtěl jsem se co nejdříve dostat na dvacet bodů, což se nakonec nepovedlo,“ komentoval.

Na horších výsledcích ve druhé polovině podzimu se mohly podepsat také ztráty v kádru. „Kvůli konci víza musel ze země odcestovat běloruský krajní záložník či útočník Ilya Kazlou. Už předtím jsme na celý zbytek sezony ztratili Kubu Holuba, který musel na operaci s kolenem,“ potvrdil.

Druhý jmenovaný se přitom už loni vypracoval do role lídra mladého mužstva. „Ačkoliv nastupuje na krajní pozici, je jedním z tahounů týmu. Role špílmachra se po svém příchodu z Jihlavy ujal Khalid Labaran. Pokud se na jaře v Jihlavě prosadí, což bych mu přál, byla by to pro nás velká ztráta,“ neskrýval Adamec.

K dobrému podzimu dopomohly fotbalistům Humpolce především vydařené domácí duely

Cíl pro jarní odvety je jednoduchý i složitý zároveň. „Máme náskok pěti bodů od sestupových míst. Navíc jsme pořád nováčkem, který hraje divizi s podobným kádrem, jaký byl v přeboru. Zůstáváme pokorní, jediným cílem dál zůstává záchrana v soutěži,“ předestřel.

Jarní los nevypadá pro Polnou úplně nepříznivě. „Všechny týmy, co máme pod sebou v tabulce, přivítáme v domácím prostředí. To ale nic neznamená, určitě půjde o náročné duely. Vše máme ve svých rukách, proto věřím, že se zachráníme co nejdříve a nebudeme se muset rvát o udržení až do posledního kola,“ věřil.

A jak se během jednoho roku změnila úroveň čtvrté nejvyšší soutěže? „Určitě se zkvalitnila. Až na juniorku Zbrojovky a Lanžhot platí, že zde může každý porazit každého. Soutěž je ohromně vyrovnaná, o výsledcích rozhodují jen maličkosti,“ sdělil Adamec.