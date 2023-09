Opět na výsluní. Po loňském pádu z divize a následující stabilizační sezoně, která nakonec vyústila návratem, Slavoj opět dělá svým fanouškům radost. V sobotním pouťovém duelu polenští fotbalisté přehráli Havlíčkův Brod 2:0 a s bilancí 4-1-1 okupují čelo tabulky divize D.

Fotbalisté Polné (v červené) porazili 2:0 Havlíčkův Brod. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Více než hodinu hry to vypadalo, že Havlíčkův Brod drží otěže zápasu ve svých rukách, jenže pak udeřil Ilya Kazlou a otevřel skóre. „Musím přiznat, že z naší strany první poločas dobrý nebyl. Havlíčkův Brod byl lepší a při několika šancích nás podržel brankář Duba,“ oddechl si trenér Slavoje Lukáš Adamec.

Jenže právě v klíčových okamžicích se ukázalo to, co polenské fotbalisty v začátku sezony zdobí. Bojovnost a sebedůvěra. „Nějak se nám to sešlo, více věcí najednou,“ usmívá se Adamec a dále přibližuje: „Máme i dost štěstí. Jsme ale na vítězné vlně, takže to chceme využít.“

Polenský kouč pak ocenil příspěvky zahraničních akvizic, kterými jsou Ilya Kazlou a Labaran Khalid Baba. „Khalid dokázal využít hrubé chyby brodského obránce při prvním gólu. Vypíchl mu balon a z toho pak profitoval Ilya. Oba naši legionáři jsou nadprůměrní a hlavně rozdíloví hráči. Zvláště Nigérijec Khalid je uprostřed hřiště hodně znát,“ oceňuje Adamec.

Takřka pětistovka diváků vyprovázela do kabin vítěze potleskem. „Byla krásná atmosféra, umocnil to druhý gól v nastavení, který vstřelil právě Khalid,“ doplňuje Adamec.

Dalším protivníkem bude Břeclav. „Teď musíme dokázat naše zlepšení. Budeme si chtít něco z jihu Moravy odvézt,“ uzavírá Adamec.