Začátek sezony fotbalového klubu Slavoj Polná se nevyvíjí podle očekávání. Trenér týmu, který se snaží najít recept na lepší zítřky, nešetřil při hodnocení úvodních zápasů mírnou kritikou, „Výsledky hovoří jasně a hra, kterou jsme se zatím prezentovali, má k ideálu hodně daleko. Sice jsme měli prozatím ty nejtěžší soupeře, to ale není žádná omluva k tomu, co jsme předvedli. Nicméně týmu věřím a doufám, že se co nejdříve zvedneme," uvedl na začátek trenér Lukáš Adamec.

Slavoj Polná prošel během letní přestávky výraznými změnami v kádru, „Odešli Khalid, Kazlou a Žila, to je velká kvalita, bez které se musíme obejít. Bohužel se ani jednomu odchodu nedalo moc zabránit. Naopak náš tým posílili Procházka, Záruba, Kasal, Skála, Jiroušek a Mach. Těch změn je hodně, ale věřím, že si to co nejdříve sedne. Doufám že se nám ještě jeden příchod povede co nejdříve realizovat, zatím ale nebudu prozrazovat, o koho se jedná.

Před nadcházejícím utkáním s Velkým Meziříčím má trenér jasný cíl, „Očekáváme velmi těžký zápas, Velké Meziříčí jsem v obou zápasech sledoval a zejména na Vrchovině odehráli velmi solidní zápas. My se ale poctivě připravujeme, kluci pracují naplno. Věřím, že když se konečně vyvarujeme hrubek, které nás prozatím provázejí, a zvládneme utkání po taktické stránce, tak máme šanci bodovat," ujistil trenér fanoušky.

Slavoj Polná je již podruhé po sobě považován za hlavního adepta na sestup, „Opět jsme byli pasováni na hlavního adepta sestupu, stejně jako v loňské sezoně. Pro nás všechny je velká motivace dokázat, že tomu tak nebude. Věřím, že až se mančaft patřičně sehraje a vrátí se nám hráči z marodky, budeme zase ten nepříjemný a hladový tým pro každého soupeře," prohlásil trenér odhodlaně.

Na závěr vyslovil přání do nové sezony, „Aby se nám co nejvíce vyhýbala zranění a hlavně, abychom v domácích zápasech dělali našim skvělým fanouškům co největší fotbalovou radost," zakončil rozhovor hlavní kouč Polné.

Slavoj Polná se utká v neděli na venkovním hřišti poti Velkému Meziříčí v 10:15 dopoledne.