Hráči Slavoje by chtěli doma opět bodovat. „Brod má mladý a běhavý tým, dost podobný tomu, jaký máme my. Očekávám vyrovnaný zápas, v němž chceme opět bodovat,“ neskrýval kouč Polné Lukáš Adamec.

Současně věří, že se jeho týmu podaří počáteční euforii udržet co nejdéle. „Nováčkovská euforie tu určitě je. Ohromně důležitý byl první zápas, kdy jsme otočili duel s Velkou Bíteší. Kluci si začali věřit, když viděli, že to jde. Teď jsme na vlně a doufám, že z ní vytěžíme co nejvíce,“ dodal Adamec.

V neděli od 15 hodin bude k vidění okresní šlágr v Humpolci. Tam totiž dorazí Speřice. Pohled na divizní tabulku hovoří jasně o tom, kdo by měl být favoritem derby.

DIVIZE: V úvodní třetině podzimu se fotbalisté Slavoje Polná doslova překonávali

To ale trenér čtvrtého Humpolce odmítá. „Derby je vždycky specifické, nemusí přitom jít jen o souboj Sparty se Slavií. Očekávám vyrovnaný duel, motivaci máme velkou,“ přiznal lodivod A.F.C. Roman Veselý.

Možné podcenění soupeře proto odmítá. „O soupeři máme myslím detailní informace, podle mého nastoupí v plné síle. Také my bychom měli být kompletní, připravujeme se svědomitě jako na každý jiný zápas, nic nepodceňujeme,“ zdůraznil Veselý.

Fotbalistům Speřic se letos zatím nedaří. Se dvěma body jsou po pěti kolech až předposlední. „Měli jsme těžký los, ale také nás trápí absence důležitých hráčů. Něco s tím musíme udělat,“ řekl před derby kouč TJ Dálnice Jiří Holenda.

Od 16.00 se bude hrát okresní derby rovněž ve Žďáře nad Sázavou. Potkají se celky, jimž se zatím příliš nedaří. Domácí Žďár má na kontě pouhé tři body, Velké Meziříčí dokonce ještě o bod méně.

Skvělý úvod. Fotbalisté Humpolce i Slavoje Polná zatím v novém ročníku excelují

Fotbalisté FC Žďas vůbec nenavazují na loňské výborné výkony. „Oběma celkům se nedaří, je to zápas o šest bodů, karty jsou jasně rozdané. My se chceme vrátit na vítěznou vlnu,“ prozradil trenér Žďáru Václav Pohanka.

Klíčem k případnému úspěchu bude podle jeho slov psychika. „Všechno je o hlavách hráčů. Na tlak jsou ale zvyklí z loňska, kdy se od nás výsledky také očekávaly. Je jen otázkou času, kdy se to zlomí a především naši klíčoví hráči dostanou opět formu, na jakou jsme zvyklí,“ doplnil Pohanka.

Ani ve Velkém Meziříčí ale nepanuje dobrá nálada. „Nechci nikoho urazit, ale bude to souboj slepého s hluchým. Oba týmy výsledkově nevstoupily do sezony dobře. Na obou případech je vidět, že jakmile někteří hráči ze sestavy vypadnou, hned je problém,“ všiml si kormidelník Meziříčí Jan Šimáček.

Dobře si ale uvědomuje, že se jedná o zápas, od kterého se jeho ovečky mohou odrazit výše. „My po třech prohrách potřebujeme každý bod. Nečekám ale, že by to měl být nějaký hezký fotbal, spíše to bude hodně upracované a neurovnané. Těžko čekat otevřenou partii,“ naznačil Šimáček.

MS DIVIZE D - 6. KOLO

SOBOTA: VELKÁ BÍTEŠ – Tasovice, SLAVOJ POLNÁ – HAVLÍČKŮV BROD, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (vše 16.00).

NEDĚLE: Zbrojovka Brno B – Lanžhot (10.15), HUMPOLEC – SPEŘICE (15.00), PELHŘIMOV – Břeclav, STARÁ ŘÍŠE – Líšeň B, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (vše 16.00).