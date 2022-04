V předchozích čtyřech jarních kolech vybojovali svěřenci trenéra Oldřicha Veselého pouhý bod a v tabulce se přiblížili k jejímu suterénu. Výhra nad krajským rivalem proto přišla vhod. „Docela jsme si oddechli. Přece jenom se nám úvod jara příliš nepovedl, radost z výhry proto byla veliká,“ sdělil Prášil.

Autor osmi podzimních tref čekal na premiérový jarní zásah a dočkal se až v neděli na domácí půdě. „Herně nám to až tolik nešlo, ale pomohli jsme si standardkami. Mužem zápasu byl záložník Martin Malý, který přihrával na všechny tři naše branky,“ vysekl poklonu svému spoluhráči.

Prvním přesným zásahem Prášil ještě v úvodním dějství vyrovnával na 1:1. „Při trestném kopu mě sice soupeř hlídal osobně, ale pomohl mi Franta Kuldan, který mi vytvořil prostor. Našel jsem si místo na zadní tyči a balon poslal z první do sítě,“ popisoval.

Druhý zásah připojil krátce po změně stran. „Marťas mi z pravé strany předložil balon a já vystřelil na branku. Obránce ovšem střelu srazil, naštěstí zpět ke mně a napodruhé už jsem mířil přesně,“ nastínil.

Stoper Kuldan poté přidal třetí branku, fotbalisté Staré Říše pak už stihli jen korigovat. „Po třetí brance bylo prakticky hotovo, výhru už jsme si pohlídali,“ prozradil.

Výkon krajského rivala však Prášil musel ocenit. „Stará Říše má nyní úplně jinou kvalitu, než měla na podzim. Posily, které na začátku jara přivedla, její hru výrazně zkvalitnily. Ať už jde o hráče z Belgie, tak také oba Ukrajinci se ukazovali v dobrém světle. Docela nechápu, jak je možné, že v předchozích dvou utkáních proti posledním dvěma celkům tabulky nedokázali ani jednou zvítězit,“ kroutil hlavou.

Vítězství tak považoval za poměrně šťastné. „Remíza by tomu utkání zřejmě slušela více. Pro nás ale velice důležité tři body, díky nimž bychom už měli jít do dalších utkání celkem v klidu,“ oddechl si.

Na jaře tak zatím bystřičtí fotbalisté kopírují průběh podzimu. Tehdy se výhrou ve Staré Říši nastartovala jejich velká série, kdy sedm utkání v řadě neprohráli.

Podaří se jim něco podobného i tentokrát? „Bylo by to samozřejmě fajn, asi nikdo z nás by se nezlobil, pokud bychom to zopakovali,“ pousmál se.

Možnost přidat další ke svým dosavadním deseti zásahům bude mít elitní šutér Bystřice v nedělním okresním derby ve Žďáře. „Určitě k tomu zápasu opět pojedeme s cílem zvítězit,“ naznačil Prášil týmový plán.