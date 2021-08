V pohárovém měření sil s profesionálními kluby rozhodně oba divizní kluby z Vysočiny nezklamaly.

Hodně solidní výkon podali v souboji s druholigovou FC Vysočina (ve žlutých dresech), i přes konečnou porážku 0:4, fotbalisté Slavoje Polná (v modrobílém). | Foto: Jaroslav Loskot

Prohráli se vztyčenou hlavou. Tak by se daly hodnotit shodné výsledky prvního kola MOL Cupu, jichž ve středu dosáhli fotbalisté Slavoje Polná a Žďáru nad Sázavou. Porážky 0:4 od Jihlavy, resp. Zbrojovky Brno, tedy druholigových celků, nejsou ničím, za co by se měli hráči obou divizních celků stydět.