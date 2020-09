Polenský Slavoj prohrál 0:1 v Břeclavi, která se do této doby také trápila. „Zase se nám to nepovedlo,“ povzdychl si asistent trenéra Patrik Trombelli. „Byl to jeden z našich nejpovedenějších výkonů, který kluci předvedli. I díky tomu, že jsme hráli s týmem podobných kvalit, a osobně si myslím, že jsme si tam nezasloužili prohrát,“ doplnil.

Důvodem je i poměr vyložených šancí. „My jsme měli čtyři, domácí krom té tečované střely, která skončila za Čermákovými zády, naši branku skoro neohrozili. Je to strašná škoda, že jsme nedokázali ten gól dát. Klukům by hrozně psychicky pomohl,“ je si jistý Trombelli.

Po nejtěsnější možné porážce je Slavoj dál poslední. „Mrzí nás to i vzhledem k ostatním výsledkům, že nás to psychicky přišpendlilo na dno a máme už bodový odstup na další hratelné soupeře,“ dodává.

O důležité body se hrálo i v Tasovicích, kde se představila Stará Říše. A i ona přijela domů s prázdnou, ale podle trenéra Luďka Kovačíka to v první půlce na porážkou 1:4 nevypadalo. „Dalo se na to dívat a my jsme měli dvě gólové šance, které jsme bohužel nevyužili. Bylo to o tom prvním gólu,“ ví kouč.

A ten dali domácí po změně stran. „My jsme udělali chybu, domácí šli do vedení, a už bylo jen otázkou, kolik gólů dostaneme. My se sesypali, domácí naopak začali běhat a už se to na nás valilo,“ kroutil hlavou trenér hostů. „Kluci fotbal hrát umí, ale já nechápu, jak mohou odehrát takovou první půlku a pak druhou úplně jinak. Musí si to každý přebrat sám,“ dodává Kovačík.