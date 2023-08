Cesta k vítězství 2:1 nad Velkou Bíteší ovšem nebyla nikterak jednoduchá. „Pro kluky šlo o hodně fyzicky náročné utkání. Věděli jsme však, co Velká Bíteš hraje, upravili jsme tomu rozestavení i taktiku,“ prozradil trenér Slavoje Lukáš Adamec.

Jeho ovečky nezačaly nedělní duel, který se odehrával za deštivého počasí, ideálně. Po zaváhání obrany šli hosté po čtvrthodině hry do vedení. „Inkasovaného gólu byla škoda. Špatně při něm vystoupili krajní obránci, takže jsme nezachytili kolmou přihrávku,“ popisoval inkriminovaný okamžik.

Strach z toho, že by poměrně lacino inkasovaná branka mohla jeho svěřence srazit, prý lodivod Slavoje neměl. „Trochu obava z toho, že by nás gól mohl poznamenat, tam samozřejmě byla, to nezastírám. Z kluků jsem ovšem cítil velké odhodlání, navíc nás výbornými zákroky podržel gólman Duba,“ přiblížil.

Ještě do konce prvního dějství se navíc celku z Jihlavska povedlo skóre otočit. Už deset minut po prvním gólu vyrovnal Voráček po závaru, který vyplynul z rohového kopu Polné. „Sice to nebyla žádná vypracovaná akce, ale stejně si tohohle gólu moc vážím. Se standardkami jsme mívali problémy, proto věřím, že by se to konečně mohlo překlopit,“ doufal Adamec.

Osm minut před půlí se pak nováčkovi vyplatil důsledný presink. Čaloud napadáním vybojoval balon nějakých třicet metrů od branky Bíteše, dvakrát si narazil s Pecinou a bombou levačkou k pravé tyč zařídil obrat. „Oba tu situaci vyřešili naprosto perfektně, to byla moc pěkně sehraná akce,“ pochvaloval si.

Po změně stran už se domácí celek, vzhledem k vývoji zápasu vcelku pochopitelně, nikam nehnal. „Druhý poločas jsme sehráli velice takticky. Vzhledem k mládí našeho kádru možná až nečekaně,“ pousmál se polenský kouč.

Stanovená taktika se tak ukázala jako nesmírně účinná. „Drželi jsme se jí celý zápas a vyplatilo se. Ne snad, že bychom Velkou Bíteš ve druhé půli do ničeho nepustili, ale obrana na čele s Dubou vše ustála. Na druhé straně jsme mohli i my z některých zajímavých náznaků přidat pojistku v podobě třetí branky,“ poznamenal.

Zisk tří bodů je na úvod sezony vítanou injekcí. „Mužstvo si dokázalo, že když zahraje na maximum, bude hrát bojovně, obětavě a týmově, bude plnit pokyny, tak cesta k bodům tu určitě je. Ale pořád je to jen začátek ročníku,“ zdůraznil.

Rozdíl mezi přeborem a divizí je totiž značný. „Diametrální. V rychlosti hry, taktické vyzrálosti, ani na chvíli se nesmí polevit v koncentraci,“ popsal.

V dalším kole se Polná představí v Humpolci. „Na každého soupeře se připravíme zvlášť. Po úvodní výhře bychom si mohli věřit, ale čeká nás těžký soupeř, to jsme si v zimě ověřili ve vzájemném přípravném duelu,“ zmínil Adamec.